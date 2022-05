Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciam separação

publicidade

Nesta segunda-feira, 2, Wanessa Camargo usou suas redes sociais para anunciar o fim de seu casamento com Marcus Buaiz. Juntos há 17 anos, eles informaram que a separação aconteceu de forma amigável.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, no respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal", diz um trecho do comunicado. Em seguida, eles informam que a decisão foi tomada "depois de muita reflexão": "Decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal".

"Ao lado de nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui", finalizou o comunicado. Nos comentários, fãs e amigos do casal desejaram felicidade a ambos.