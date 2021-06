Websérie "Ofício dos Guasqueiros e a Arte Gaúcha do Couro” estreia hoje

publicidade

A guasqueria é um patrimônio imaterial. Transformar o couro - essência do pampa, em aperos e apetrechos, é uma arte. Através do projeto “Ofício dos Guasqueiros e a Arte Gaúcha do Couro”, os pelotenses Rodrigo Lobato Schlee e Fernanda Valente de Souza divulgam o resultado de suas pesquisas de usos e costumes da cultura gaúcha no mundo virtual. Para convidar o público a viajar nas origens deste secular ofício foi produzida uma websérie documental, dividida em dez episódios. A estreia acontece nesta terça-feira, dia 22 de junho, às 18h, com o episódio “O Couro na Cultura Pampeana”, disponibilizado no You Tube.

“Nosso objetivo é levar o ofício da guasqueria a novos públicos, contando um pouco desta longa história e demonstrando as técnicas através da internet”, destaca Fernanda. Os episódios traçam a trajetória da presença do couro na cultura pampeana, passando pelo surgimento do ofício de guasqueiro, as ferramentas utilizadas, peças específicas e todos os detalhes da arte em couro cru no apero crioulo. “Estamos falando de uma das primeiras e mais tradicionais manifestações artísticas do sul do Brasil, atividade que fez parte da formação da identidade do povo que hoje é chamado gentilicamente de gaúcho”, complementa Rodrigo.

As gravações ocorreram em Gramado e os vídeos terão legenda descritiva para pessoas com deficiência auditiva. O casal de pesquisadores é proprietário da Matería Capitão Rodrigo, em Gramado, local onde a cultura gaúcha tem destaque especial em uma exposição permanente de objetos com história ligados à formação do povo gaúcho. Os bastidores do projeto podem ser acompanhados no Instagram @materiacapitaorodrigo. O trabalho foi contemplado no Edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura em Parceria com a Fundação Marcopolo com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

Os episódios podem ser conferidos no Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCSB9kkAi9ZY_P2vApL0qCuw

Episódio 1: “O couro na cultura pampeana”.

Episódio 2: “O Ciclo do Couro - O Surgimento das Vacarias e a Caça ao gado chimarrão”.

Episódio 3: “O Ciclo do Couro II - A bota de garrão e o chapéu pança”.

Episódio 4: “O Ciclo do Couro III - O couro no período de formação do gaúcho”.

Episódio 5: “O Ciclo do Couro IV – A pelota de Couro”.

Episódio 6: “O Laço”.

Episódio 7: “A Boleadeira”.

Episódio 8: “Materiais e ferramentas da Guasqueria”.

Episódio 9: “Técnicas de Guasquerias”.

Episódio 10: “A Arte do Guasqueiro no Apero Crioulo”.