Whindersson curte noitada com Keanu Reeves, Barrichello e Felipe Massa

O astro internacional Keanu Reeves, de 58 anos, que está no Brasil para entrevistar alguns grandes nomes da Fórmula 1 para uma série documental, curtiu a noitada paulistana nesta terça-feira (18). No evento, o ator foi tietado por Whindersson Nunes, que fez questão de registrar o momento e compartilhar nas redes sociais.

"Nasce no Piauí pra tu ver", escreveu o humorista na legenda da publicação, que ganhou mais de 1 milhão de curtidas e milhares de comentários de famosos e anônimos.

Além do astro, Felipe Massa e Rubinho Barrichello estiveram na confraternização.

Na segunda (17), Keanu já havia se reunido com Massa no Pateo do Palácio, no Palácio Tangará, no Parnamby, onde o astro está hospedado em São Paulo. Veja a publicação neste link.