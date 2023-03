Willow cancela show no Lollapalooza: "Circunstâncias imprevistas"

publicidade

Nesta quarta-feira, dia 15 de março, Willow anunciou o cancelamento do show que faria no Lollapalooza no próximo dia 26. A cantora seria uma das atrações do terceiro dia do festival, que acontece todos os anos em São Paulo. Este ano a realização será nos dias 24, 25 e 26 de março.

"Devido a circunstâncias imprevistas, não poderei me apresentar para meus fãs na América do Sul e no México. Espero voltar em breve", disse a cantora no Twitter.

O show da artista aconteceria às 16h25 do domingo, dia 26. Ela se apresentaria no dia em que as atrações principais são Drake e Rosalía. Até o momento, a organização do festival ainda não se manifestou sobre o cancelamento de última hora.

Nas redes sociais, fãs de Willow criticaram a filha de Will Smith e Jada Pinkett Smith pelo cancelamento de última hora. "Todos os artistas têm circunstâncias imprevistas quando não é show na Europa", disse um internauta. "Se não estava a fim de vir, não deveria nem ter aceitado desde o começo", falou outro. "Mulher, eu tô devastado! Como assim não vem mais?", lamentou um terceiro.

Willow é a quinta atração que estava prevista e não vai mais se apresentar no Lollapalooza. Blink-182, Omar Apollo, Dominic Fike e 100gecs já cancelaram os shows que fariam no festival.

O cancelamento mais notável é o da banda Blink-182, que sera uma das atrações principais do sábado 25, junto de Tame Impala. A banda precisou desistir da turnê após o baterista Travis Baker machucar o dedo durante um ensaio.

Veja a publicação de Willow, em inglês, abaixo:

Due to unforeseen circumstances I won’t be able to perform for my fans in South America and Mexico. I hope to be back really soon. — WILLOW (@OfficialWillow) March 15, 2023

