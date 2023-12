XIV Festival de Cinema da Fronteira anuncia filmes premiados

publicidade

O XIV Festival Internacional de Cinema da Fronteira anunciou na noite deste domingo, 3, os vencedores de sua 14ª edição realizada em Bagé (RS) e Livramento (RS). A atriz gaúcha Leona Cavalli e a produtora audiovisual Carla Esmeralda foram as homenageadas desta edição.

Os grandes destaques da Mostra Competitiva de Longas-metragens foram "El Cine Ha Muerto" (Argentina/Peru), de Juan Benitez Allassia, que conquistou melhor filme e direção de arte; e "Baracoa" (Cuba/Suíça/EUA), de Pablo Briones, que levou os prêmios de direção e fotografia.

Na competição internacional de curtas, os vencedores das categorias principais foram produções brasileiras dirigidas por mulheres: "Dependências", de Luisa Arraes (RJ), melhor filme, e o gaúcho "NAU”, de Renata de Lélis, agraciado com melhor direção. O curta "Um Tempo para Mim”, de São Miguel das Missões/RS, de Paola Mallmann, foi o vencedor da Mostra Regional, onde levou melhor filme, direção e montagem.

Também foram distribuídos prêmios para a inédita Mostra de Animação e para projetos inacabados ou em desenvolvimento do II Mercado Sur Frontera WIP LAB. A seleção principal reuniu 12 longas em competição, sessões especiais e inclusivas, e 59 curtas projetados no Cine7 e Centro Histórico Vila de Santa Thereza na Rainha da Fronteira.

O XIV Festival Internacional de Cinema da Fronteira tem o patrocínio master da Claro, através da Secretaria de Estado da Cultura, Sistema Pró Cultura RS/LIC, e patrocínio do Conselho Nacional do Sesi. A produção é de Maristela Ribeiro Produções e realização da Associação Pró Santa Thereza e Anti Filmes, promoção da Prefeitura Municipal de Bagé através da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio institucional da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp) e Instituto Federal Sul Rio-grandense (IFSul).

Confira, abaixo, a lista completa:

Mostra de Longas-metragens

Melhor Filme: "El Cine Ha Muerto" (Argentina/Peru), de Juan Benitez Allassia;

Melhor Direção: "Baracoa" (Cuba/Suíça/EUA), de Pablo Briones;

Melhor Atuação: Carlos Francisco por "Estranho Caminho" (Brasil), de Guto Parente;

Melhor Fotografia: "Baracoa";

Melhor Montagem: "Anhangabaú" (Brasil), de Lufe Bollini;

Melhor Roteiro: "El Actor Principal” (México), de Paula Markovitch;

Melhor Direção de Arte: "El Cine Ha Muerto";

Prêmio Especial do Júri: "Rumo" (Brasil), de Bruno Victor e Marcos Azevedo;

Prêmio do Júri Popular: "El Filo de Las Tijeras", de David Marcial Valverdi (Argentina);

Menção Honrosa 1: "Céu Aberto" (Brasil), de Elisa Pessoa;

Menção Honrosa 2: Agustin Urrutia (atuação), por “El Nadador”, de Gabriela Guillermo.

Mostra Internacional de Curtas-metragens

Melhor Filme: "Dependências", de Luisa Arraes (Brasil/RJ);

Melhor Direção: "NAU”, de Renata de Lélis (Brasil/RS);

Melhor Atuação: Sydney Kuhne, por "Adore”, de Beth Warrian (Canadá);

Menção Honrosa 1: "Messi” (Brasil/RS e Argentina), de Henrique Lahude e Camila Acosta;

Menção Honrosa 2: "Uma Mulher Pensando" (Brasil/SP), de Aida Harika Yanomami.

Mostra Regional

Melhor Filme: "Um Tempo para Mim” (São Miguel das Missões/RS), de Paola Mallmann;

Melhor Direção: "Um Tempo para Mim";

Melhor Atuação: Paula Souza por "Florêncio Guerra e seu Cavalo" (Porto Alegre/RS);

Melhor Fotografia: "Para Joana" (Porto Alegre/RS);

Melhor Montagem: "Um Tempo Para Mim";

Melhor Roteiro: "Apagados da História" (Pinheiro Machado/Candiota/RS);

Melhor Direção de Arte: "Baseado em Fatos" (Pelotas/RS);

Júri Popular: "Apagados da História".

Mostra de Animação

Melhor Animação: "Ana Morphose" (Portugal), de João Rodrigues;

Melhor Animação Júri Popular: "Carcinização" (Pelotas/RS), de Denis Souza.

II Mercado Sur Frontera WIP LAB

Júri Pitching - Categoria Work In Progress: "O Maior Espetáculo Da Pampa", de Tyrell Spencer e Clarissa Virmond;

Prêmio Destaque: Júri Pitching - Categoria Desenvolvimento: "As Anfitriãs", de Maria Elena Morán, Renata de Lélis e Edu Rabin;

Prêmio Destaque: Tutores - Categoria Work in Progress: "Memória de Elefante", de Severino Neto;

Categoria Desenvolvimento: "Como Você fez para me Amar Tanto?”, de Gabriela Guillermo;

Prêmio Projeto Convidado para o Mercado Cinema Negro em Ação: "Caribe, qual é o seu sonho?", de Ellen Corrêa;

Prêmio de Um Ano de Consultoria da Esmeralda Produções: "As Anfitriãs";

Prêmio Residência Artística Pousada da Graça: "Caribe, qual é o seu sonho?".