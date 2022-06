Zé Neto, dupla de Cristiano, se afasta dos palcos novamente devido a problemas de saúde

publicidade

Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou se afastar novamente dos palcos. No começo do mês, o sertanejo precisou se manter em repouso absoluto após fraturar três costelas. Em comunicado enviado ao R7, a equipe do cantor disse que ele está com um quadro tosse, o que atrapalha a recuperação das vértebras fraturadas.

Enquanto Zé Neto se recupera, Cristiano comandará os palcos sozinho. Na última terça-feira, dia 21, o sertanejo já comandou um show no Pará sem o parceiro. Na ocasião, ele contou com a ajuda da dupla Netto e Henrique para animar o público.

"Não somos só parceiros da música eu e o Zé somos parceiros na vida, e eu como amigo tenho de estar ao lado dele sempre. Tenho muita fé e certeza de que tudo isso vai passar. E eu estarei sempre aqui para honrar nossa história, já, já ele estará de volta, e por aqui vou agradecendo ao público. Porque é a energia de vocês que nos move", disse Cristiano sobre o afastamento.

O retorno de Zé Neto aos palcos acontecerá somente após a liberação médica. Por enquanto, ainda não foi revelada qual é a expectativa para o sertanejo voltar a se apresentar.