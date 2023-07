Zeca Baleiro reconta fábulas clássicas e revisita contos de fada em livro infantil

publicidade

Zeca Baleiro reconta fábulas clássicas e revisita contos de fada em novo livro infantil. Com humor e originalidade, "Casos curiosos de bichos falantes" traz frescor para histórias como "O patinho feio" e "O leão e a gazela" e personagens como o Lobo Mau

Com uma carreira musical de sucesso nas últimas duas décadas, o artista multifacetado Zeca Baleiro vem se dedicando também à literatura e ao teatro. Além de quatro livros lançados e duas peças teatrais, o cantor traduziu para a FTD Educação os livros da coleção infantil "Trompolina e Fubazim", escritos e ilustrados pelo francês Claude Ponti.

Baleiro agora lança "Casos curiosos de bichos falantes" (FTD), um livro infantil indicado para leitores a partir de 8 anos que apresenta sete fábulas cheias de humor e poesia.

Fã das criações de La Fontaine e de Esopo, o artista se serve de todo o seu talento com as palavras para acrescentar humor e oralidade à rica tradição da fábula.

Com a mesma criatividade de suas composições musicais, Zeca Baleiro revisita algumas histórias clássicas e confere sua versão particular a elas, como “O leão e a gazela” e “O patinho feio” — que, nesta releitura, recebe o título de “O patinho lindo”.

O autor também questiona o tratamento dado a alguns personagens dos contos de fadas, como em “O Lobo Mau triste”, e mostra os dilemas enfrentados por um elefante que perde sua identidade (“O elefante sem memória”) e por uma raposa que não se adapta ao grupo ao qual pertence (“A raposa banguela”).

Nas fábulas deste livro, com muita originalidade, os bichos repensam seus papéis nas histórias infantis — e a tradicional moral da história de encerramento ganha novos significados, como no conto “O peru fugitivo”: “Se você é peru, e o Natal se aproxima, então corra”.

“As fábulas são muito mágicas. Imaginar que os bichos falam, sentem, pensam, sempre como uma metáfora do próprio pensamento humano e da vida em sociedade, é sempre mágico. Existem fábulas incríveis, como A lebre e a tartaruga, A raposa e o corvo, A cigarra e a formiga, e cada história tem uma moral. Isso também é fascinante”, comenta Zeca Baleiro.

O livro conta ainda com as divertidas e detalhadas ilustrações de Vienno, que trazem uma nova perspectiva ao texto.

Zeca Baleiro

Zeca Baleiro é conhecido por sua mistura de ritmos e diversas referências musicais, além da verve afiada de humor e ironia. Ao longo de mais de vinte anos, lançou 11 discos de estúdio, 5 CDs ao vivo, 9 DVDs e vários projetos especiais.

Vienno

Vienno (Vinícius Xavier) é artista multimídia. Nascido e criado em Limeira, interior de São Paulo, formou-se em Artes Visuais pela PUC-Campinas. Entre suas produções estão tirinhas para as redes sociais, design de cenários, criação de personagens para clipes infantis e ilustrações para o meio editorial, como as do livro "A lupa mágica pelo mundo" (Tigrito, 2021).