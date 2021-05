Zezé Di Camargo é internado após sentir leve dor no peito

publicidade

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo precisou ser internado após sentir fortes dores no peito nesta terça-feira (11), no Hospital Sírio Libanês. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo e confirmada pela assessoria de imprensa do ator ao R7.

"Ele deu entrada para fazer alguns exames com o doutor Roberto Kalil após sentir uma leve dor no peito. Ele está super bem, os exames deram tudo certo e já está indo para casa", informou.

A equipe disse que Zezé realizou apenas uma bateria de exames e negou que o sertanejo tenha passado por cateterismo ou qualquer procedimento de urgência. Segundo a assessoria, ele já está a caminho de casa.