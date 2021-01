Zizi Possi presta homenagem ao ex-marido, o produtor musical Liber Gadelha, vítima da covid-19

publicidade

Zizi Possi prestou uma homenagem ao ex-marido, o produtor musical Liber Gadelha, após saber da morte dele por covid-19. A notícia foi divulgada hoje mais cedo por Luiza Possi, filha do então casal. Liber Gadelha, de 64 anos, estava internado lutando contra complicações da doença há mais de 60 dias.

"Que sorte eu tenho! Faz parte da minha vida um homem forte, verdadeiro guerreiro, com quem tive minha única e amada filha. Fomos uma família, e continuamos sendo mesmo que separados. Relações acabam, o amor não! Liber Grabois Gadelha, foi meu melhor amigo, cúmplice e companheiro no tempo que nos foi dado a estarmos juntos", começou.

E seguiu. "Nossa filha amada deu continuidade ao que criamos juntos, casando-se com Cris e nos presenteando com o Lucca, que descobriu a lua no colo do avô! Que sorte a minha, de tê-lo tido na minha vida! E com todo o amor que tenho em meu coração te acompanharei em orações e música pela eternidade! Descança no colo do Amor de Deus, nas asas da Sua Proteção e no regozijo da Sua Sabedoria. Obrigada por tudo Liber! Amor para sempre!", concluiu a cantora.

Famosos também lamentaram a morte do produtor musical. "Meus sentimentos, meu abraço, meu carinho . Que o amor que ele tinha pela vida seja um exemplo pra todos nós", esceveu Wilson Simoninha. "Que Deus conforte toda família", desejou a atriz Lucy Ramos. "Que notícia horrívei. Meu coração e minhas orações estão com vocês", falou Marcos, da dupla com Belutti.