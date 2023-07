5 cores de batom que são tendência neste inverno

publicidade

As tendências de moda e beleza estão se ajustando ao frio intenso do inverno. As passarelas deste ano destacaram tons terrosos e elementos com influência gótica como protagonistas das propostas de maquiagem. Para os dias de baixas temperaturas, os destaques incluem batons com acabamento cremoso, semi-mate e mate aveludado, além de gloss labial com textura extremamente confortável.

Outra tendência são os batons enriquecidos com tratamentos labiais, conhecidos como make care, que podem conter ingredientes como retinol, ácido hialurônico, ácido poliglutâmico e muitos outros. A consultora de imagem Amanda Souza sugere 5 cores para os lábios no inverno. Confira:

1) Rosa

Os batons em tons de rosa também estão em alta nesta temporada. Desde tons mais suaves e delicados até os mais vibrantes e intensos, os batons rosa podem ser combinados com uma variedade de visuais para adicionar um toque de cor. Eles são perfeitos para criar um visual fresco e jovial;

2) Marrom

Os tons terrosos são ideais para o inverno. Dependendo do tom escolhido, ele pode servir para um passeio de dia em local fechado, para o trabalho ou para um evento à noite;

3) Vinho

Também podendo ser chamado de “bordô” por algumas marcas, o vinho vem como uma opção mais sóbria, e muitas vezes séria, sendo uma ótima opção para ocasiões mais especiais, como um casamento, coquetel ou peça de teatro à noite;

4) Vermelho

O vermelho está presente em todas as estações, porém, variando a tonalidade. No inverno, os tons mais quentes e fechados são ótimas apostas, ou seja, evite aquele vermelho chamativo e super vivo;

5) Nude

O bom e básico nude é perfeito para quem não quer sair muito da zona de conforto ou até mesmo não sabe exatamente a “vibe” do evento que irá participar. A dica aqui é tentar não escolher tons muito “apagados”, pois pode te deixar pálida nesse período longe de um bronzeado solar.