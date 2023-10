Anvisa vai encaminhar queixas técnicas de cosméticos diretamente a empresas

publicidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou uma melhoria no Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa) para que o sistema encaminhe as notificações de queixas técnicas de cosméticos e saneantes diretamente para as empresas titulares dos produtos.

O novo módulo é destinado às notificações de queixas classificadas como de baixo risco. O sistema irá encaminhar as notificações para que as empresas façam a investigação dos problemas relatados.

A medida vale para as notificações de baixo risco recebidas pelo Notivisa desde o dia 1º de julho deste ano. O envio e o tratamento ocorrerão dentro do próprio sistema Notivisa. As empresas, porém, receberão, na caixa postal do Sistema Solicita, uma mensagem eletrônica informando sobre a existência das notificações.

Notivisa

O Notivisa é um sistema para recebimento de notificações por profissionais de saúde e entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Até então, as notificações de baixo risco de saneantes e cosméticos recebidas eram comunicadas às empresas por meio de ofício ou encaminhadas para verificação pelas vigilâncias sanitárias locais.

São consideradas queixas técnicas de baixo risco aquelas que não representam risco iminente à saúde da população e, portanto, não motivam ações de recolhimento. Imagem da rotulagem diferente da autorizada pela Anvisa é um exemplo deste tipo de queixa.

