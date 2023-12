Aprenda a prevenir as crises de dor de cabeça no calor

publicidade

Com a chegada do calor, as crises de dor de cabeça e enxaqueca se manifestam com mais frequência. Na maioria das vezes, a desidratação é a principal causa do problema. A falta de líquido no organismo leva a um sério desequilíbrio no processo de entrada e saída de sódio e potássio das células. Essa condição gera um distúrbio no metabolismo que contribui para as crises de dor de cabeça.

“Outros fatores desencadeantes para o problema são a má alimentação, o consumo abusivo de álcool, poucas horas de sono, além do desgaste de longas viagens dentro de veículos com pouca ventilação ou mesmo mudanças bruscas de temperatura causadas pelo contato com ar-condicionado”, revela o doutor Mauro Atra, neurologista do Hcor.

Ainda segundo o especialista, em alguns casos, até mesmo a claridade do sol pode se transformar em um gatilho. “A maior parte dos pacientes com enxaqueca sofre de fotofobia. Isso os torna extremamente sensíveis à luz. Portanto, além do cuidado necessário com a desidratação, essa é mais uma razão para evitar exposição prolongada ao sol”, explica.

As orientações para prevenir o problema nos dias quentes ainda incluem manter uma alimentação saudável e ingerir alimentos mais leves, controlar o consumo de bebidas alcoólicas, dormir bem e, quando possível, optar por viagens menos desgastantes, em ambientes mais confortáveis e bem ventilados.

Veja Também

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a dor de cabeça ou cefaleia afeta mais de 90% da população mundial. “Crises de dor de cabeça e enxaqueca podem comprometer muito mais do que o trabalho ou o descanso e favorecer a ocorrência de acidentes domésticos ou mesmo de trânsito, já que desorientam e tiram a capacidade de concentração do indivíduo”, alerta o especialista.