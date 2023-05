Confira quais nutrientes são aliados importantes durante o período de gestação

publicidade

São muitas as mudanças que ocorrem nas mulheres durante os nove meses de gestação. Transformações físicas, alterações hormonais e emocionais são responsáveis por grande parte dos sintomas que aparecem nesse período. As alterações hormonais, além de promoverem oscilações de humor e maior irritabilidade, reduzem a resposta do corpo à ação da insulina, hormônio que permite a entrada de glicose para as células, favorecendo por exemplo, o desenvolvimento do diabetes gestacional.

Assim, redobrar os cuidados com a alimentação, além de controlar o ganho de peso, é essencial. A nutricionista Carolina Tavares, da Vitamine-se, apresenta algumas dicas importantes. “Garantir a boa nutrição durante a gestação é um importante pilar para o bem-estar e saúde da mãe e do bebê. Alguns nutrientes são bem importantes durante esse período e, por isso, não podem ficar de fora de nenhuma dieta”, afirma a nutricionista. Confira quais são eles:

- Proteínas: são cruciais para o crescimento do bebê durante a gravidez. No entanto, para garantir melhor absorção de seus aminoácidos, é importante fracionar o consumo ao longo do dia. A ingestão diária recomendada (IDR) para proteínas é de 60 gramas, sendo que, pelo menos, 50% dessa quantidade seja proveniente de proteínas de alto valor biológico, ou seja, aquelas que contêm os 9 aminoácidos essenciais, como as proteínas do soro do leite (whey).

- Vitamina D: ela atravessa a placenta, trabalhando junto com o cálcio para ajudar a construir os ossos e os dentes do bebê. Alguns estudos sugerem, ainda, que a vitamina D ajuda a reduzir o risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, baixo peso do bebê ao nascer e o risco de hemorragia grave no pós-parto. De acordo com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a recomendação diária para gestantes pode variar de 400 a 2.000 UI.

- Vitamina B12: importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central e dos glóbulos vermelhos do sangue do bebê. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a vitamina B12 é fundamental na prevenção de danos em relação ao fechamento do tubo neural e outros problemas neurológicos em bebês. Durante a gestação, é recomendado o consumo diário de 3,5 mcg de vitamina B12.

- Ômega 3: os ácidos graxos ômega 3 são essenciais para o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê. O ácido docosahexaenóico, especificamente, auxilia na formação do cérebro e da retina. Enquanto o ácido eicosapentaenóico aumenta a quantidade de proteínas transportadoras de ácidos graxos, permitindo com que o ômega 3 atravesse a placenta. A ingestão diária de ômega 3 durante a gestação varia de acordo com o período.