Conheça a empreendedora gaúcha que tem se destacado no mercado automotivo

A trajetória de sucesso de uma empreendedora gaúcha tem ganhado visibilidade no universo das concessionárias de veículos. Graduada em Administração de Empresas com ênfase em Recursos Humanos pela Ufrgs, Juliana Furstenau acumula 25 anos de expertise no segmento de veículos. Diretora da Kia Sun Motors no RS, ela compartilha sua visão sobre a presença feminina no mercado automotivo.

Neste cenário predominantemente masculino, a ascensão de mulheres a cargos executivos representa um momento de transformação. Juliana enfatiza que a presença de lideranças femininas no mercado automotivo gaúcho vem crescendo ano a ano: “Em alguns casos, pela sucessão familiar, visto que o nosso setor tem esta característica. Em outros, pelo aumento de interesse das mulheres no segmento, que podemos observar não só nos carros, mas em motos e caminhões também”, diz.

Contudo, mesmo que hoje as mulheres consigam assumir posições de gestão e sejam reconhecidas pelo seu trabalho, ainda existem desafios. “Ao longo da minha trajetória, já fui muito questionada quanto à minha capacidade pelo preconceito de não ser uma ‘área de mulheres’. Em eventos, por exemplo, já fui barrada em visitação à uma fábrica, porque era permitido somente aos homens tal programação”, relembra.

Mas esses obstáculos não impediram uma empreendedora determinada a conquistar seu espaço. “Sempre busquei nas minhas forças e habilidades femininas construir o meu caminho”, afirma, ressaltando que sua mãe é a principal inspiração. “Sempre foi uma grande empreendedora na família e na vida. Nunca trabalhou na empresa e ramo, mas tem uma profissão que admiro demais que é a de educadora, com olhar atento e amoroso a todos.”

A concessionária comandada por Juliana tem gerenciamento familiar e iniciou suas operações no Rio Grande do Sul há 30 anos, representando uma marca sul-coreana pouco conhecida. Ao longo de três décadas, a empresa enfrentou e superou diversas adversidades, se consolidando como a concessionária de veículos da marca Kia mais antiga do país. As conquistas incluem prêmios por volume de vendas e atendimento pós-vendas, assim como o reconhecimento da população gaúcha com o case "Fortalecendo Laços" no Top de Marketing da ADVB.

Para as mulheres que querem ingressar no mercado automotivo, a empreendedora orienta muita preparação. “Sejam fortes emocionalmente e não entrem na disputa de gênero. Tenham paciência para conquistar o seu espaço com profissionalismo e dedicação”, afirma.