Conheça os benefícios da vitamina C para o rosto e olheiras

publicidade

Com a chegada do outono, é muito comum que as pessoas iniciem diversos tratamentos de pele. Isso porque, com uma menor exposição solar, é maior a probabilidade de sucesso e eficácia dos tratamentos sem causar sequelas, como possíveis manchas na pele.

E um dos principais tratamentos indicados para o outono, que pode ser feito em casa e de maneira mais acessível, é inserir o uso da vitamina C na rotina de skincare. Conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, esse nutriente também ajuda na produção de colágeno, ou seja, tem um papel significativo na manutenção de uma pele mais jovem e saudável.

Benefícios da vitamina C

O farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da Ada Tina, Dr. Maurizio Pupo, explica que a vitamina desempenha várias funções notáveis e ajuda a combater infecções e doenças, aumentando a capacidade do corpo de lutar contra invasores estranhos.

O especialista também destaca a importância da vitamina C na proteção contra os danos causados pelos raios UV. “Esse nutriente possui propriedades antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos raios UV emitidos pelo sol, incluindo manchas escuras e câncer de pele", diz. Além disso, ela também é uma forte aliada contra o envelhecimento precoce da pele, pois ajuda a reduzir rugas e outros sinais de expressão.

“Ainda vale ressaltar que a vitamina C também possui um papel importante na produção de colágeno, uma proteína que dá elasticidade e firmeza à pele, além de contribuir com a redução de processos inflamatórios na pele”, ressalta o farmacêutico.

Veja Também

Vitamina C x clareamento de olheiras

Outro benefício da vitamina C é que ela também pode ser eficaz quando se trata de olheiras. “A pele ao redor dos olhos é muito fina e sensível, e as olheiras podem ser causadas por vários fatores, incluindo falta de sono, danos causados pela exposição ao sol e envelhecimento. Porém, a vitamina C tem propriedades antioxidantes que ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres, podendo contribuir com o clareamento das olheiras”, explica.

Contudo, algumas pessoas podem precisar de tratamentos mais avançados para eliminar as olheiras. Por isso, é sempre recomendado que, antes de qualquer tratamento, seja feita uma visita a um médico ou um profissional de cuidados com a pele.

A vitamina C é encontrada em muitos alimentos, como frutas cítricas, brócolis, tomates e outros vegetais, além de estar disponível também em forma de suplemento.