Especialista dá dicas de cuidados com a pele no outono

Com a entrada do outono, as temperaturas se tornam mais amenas e os dias mais curtos. Por ser uma estação intermediária, nem tão quente, mas também não tão fria, é uma ótima oportunidade para as pessoas darem mais atenção aos tratamentos da pele e corrigir possíveis excessos cometidos durante o verão. O principal deles é a mancha do melasma, que necessita de cuidados especiais e, quanto mais cedo começar o tratamento, melhores serão os resultados.

Para o dermatologista Erasmo Tokarski, é um período de retomar os cuidados. “É uma estação mais amena, perfeita para reparar danos que a pele possa ter sofrido durante a exposição ao sol, água salgada ou o cloro. É chegado também o período de preparação para o inverno, onde a seca impera e as temperaturas são baixas, causando ressecamento da pele”, explica. De acordo com Tokarski, é nessa temporada que a hidratação deve ser intensificada, pois com o ar cada vez mais seco, o rosto pode perder umidade e ficar opaco. Confira as dicas do dermatologista:

Protetor solar é indispensável: “No verão, ele costuma ser muito utilizado, mas esquecido nas outras estações do ano. O sol continua a causar danos, mesmo em temperaturas amenas, e o protetor solar é uma importante defesa”, explica Erasmo Tokarski.

Cuidado com a limpeza da pele: por estar se preparando para uma estação mais seca, o ideal é lavar o rosto até duas vezes ao dia, pois limpezas em excesso podem ressecar mais a pele.

Hidrate-se sempre: a estação requer cuidados com a hidratação, para chegar com a pele preparada para o inverno, para evitar ressecamento e descamação. Hidratar-se com cremes hidratantes após as lavagens é importante, mas também tomar bastante água.

Evite banhos muito quentes: as temperaturas amenas convidam a um banho quente mais demorado, mas deve ser feito com cautela, para evitar a perda de hidratação da pele. Prefira temperaturas mornas da água.

Atente-se para a esfoliação da pele: o especialista indica a esfoliação da pele, como forma de renovação celular e também como forma de absorção dos produtos que cuidam da pele, como o hidratante.

Os lábios precisam de hidratação: são uma parte mais fina da pele e costumam ser os primeiros a manifestar os sintomas do ressecamento. Para evitar ardência e descamação, mantenha a rotina de hidratação também para os lábios.