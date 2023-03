Outono terá predomínio de temperatura acima da média, prevê MetSul

publicidade

O outono começa às 18h25 desta segunda-feira e marca a expectativa pela chegada do frio, mas isso não significa que o calor ficará para trás, segundo a MetSul. Alguns dias quentes são normais em abril e maio e devem ocorrer agora em 2023. Mesmo em junho podem ser esperados alguns dias quentes e deve ser o caso também desse ano. Quando há período quente mais prolongado em maio após dias frios, há a ocorrência do chamado veranico de maio, mas ele não ocorre todos os anos.

A MetSul espera predomínio de dias de temperatura acima da média e muitos até quentes para a época do ano. Um outono frio é extremamente improvável e os episódios de temperaturas mais baixas tendem a ser mais pontuais, eventualmente fortes. A tendência, assim, é que não ocorra frio persistente e muito prolongado neste outono de 2023.

Esta estação, em regra, possui três períodos. No primeiro, até o fim da primeira quinzena de abril, costuma prevalecer as marcas mais elevadas nos termômetros, com períodos esporádicos de calor mais forte. Na segunda metade de abril se dá o segundo, quando a frequência de dias amenos ou frios aumenta e já pode ocorrer, dependendo do ano, até algumas noites com geada. Este período perdura até a metade de maio, quando tem início o terceiro, com características climáticas já próximas daquelas observadas no inverno.

Outra marca do outono é a grande diferença de temperatura da noite pro dia. “Trata-se de um dos períodos do ano com maior amplitude térmica e que também proporciona um aumento nos dias de nevoeiro, especialmente a partir de maio”, destaca a meteorologista Estael Sias. Com frequência, sob condições de céu limpo e ar seco, a temperatura pode variar até 20ºC ou mais no mesmo dia, o que força o uso de roupas mais pesadas no começo da manhã e mais leve no período da tarde.

O Oeste e o Sul do Estado têm maior propensão a sofrer influência de massas de ar frio durante a estação. Comum no outono é a ocorrência de bruscas mudanças de temperatura. “Muitas vezes na estação, frentes frias avançam, e as marcas nos termômetros, que podem estar acima de 30ºC imediatamente antes da chegada da frente, podem cair para valores abaixo de 10ºC em poucas horas”, destaca Estael Sias.

Quanto à chuva, os meteorologistas da MetSul observam que a expectativa é de um outono marcado por precipitações irregulares, com períodos chuvosos e outros de tempo seco. A chuva, porém, deve começar a aumentar mais em muitas áreas do Sul do Brasil à medida que o Pacífico aquece. Muitos modelos climáticos sinalizam uma estação ainda seca e de chuva abaixo da média, mas o entendimento da MetSul não é de um outono muito seco. A previsão é de que haverá aumento na frequência e nos volumes de chuva no decorrer da estação.

A MetSul também alerta para o risco de episódios pontuais de chuva volumosa e excessiva, com altos acumulados, sobretudo a partir de maio. A possibilidade destes eventos cresce especialmente à medida que se aproxima o inverno, podendo gerar inundações, alagamentos e até mesmo cheias de rios com enchentes.