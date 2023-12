Conheça seis plantas que ajudam a purificar o ar, segundo a Nasa

publicidade

De modo geral, todas as plantas ajudam a melhorar a qualidade do ar, por isso, tê-las em casa é uma forma de proporcionar saúde e bem-estar, além de contribuir para a estética do ambiente. Mas algumas espécies em particular têm uma maior capacidade de purificar o ar, comprovado através de estudos realizados pela Nasa. Foi constatado que, além de absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio através da fotossíntese, algumas plantas também podem remover compostos orgânicos voláteis (VOCs, na sigla em inglês) presentes no dia a dia.

“A poluição está em todos os lugares, inclusive no ar que respiramos dentro da nossa casa. Muitos compostos orgânicos voláteis podem estar presentes nas residências. Eles podem vir dos solventes das tintas com as quais pintamos as paredes, de algumas substâncias adesivas dos móveis, fumaça de cigarro e da poluição em geral que já sabemos que existe nas nossas cidades”, diz o engenheiro agrônomo Marcos Estevão Feliciano, da Forth Jardim.

Nesse cenário, o especialista destaca que as plantas são capazes de capturar os agentes poluentes. “Todas elas conseguem fazer esse processo, mas algumas chegam a neutralizar até 80% dos poluentes presentes”, afirma.

Considerando as plantas que foram indicadas pela Nasa com esse grande potencial de purificar o ar, o profissional separou algumas boas opções para se cultivar em casa. Confira:

1) Babosa

A babosa pode absorver o formaldeído presente no ar e não é uma espécie que tem muito segredo em seus cuidados. É uma planta bem robusta e resistente a longos períodos de estiagem. Seu cultivo não envolve muitas regas, sendo adaptável facilmente a vários ambientes. Possui folhagens bem carnudas e suculentas, que acumulam grande quantidade de água para se desenvolver. Pode ser utilizada para decorar todos os ambientes da casa, desde que receba sol direto, por pelo menos quatro horas, sendo ideal mais que seis.

Além disso, no interior, apresenta um líquido viscoso, conhecido por suas propriedades medicinais, e é uma planta rica em cálcio, minerais, vitaminas e muitos outros nutrientes, sendo indicada para diversas finalidades.

2) Crisântemo

Ideal para eliminar o benzeno presente no ar. Muitas pessoas não sabem, mas a exposição a longo prazo ao benzeno pode causar dores de cabeça, sonolência, irritação na pele e nos olhos e até mesmo nas vias respiratórias. Sendo bem popular e com uma variedade de cores, o crisântemo é uma planta de fácil cultivo e ideal para quem quer flores o ano inteiro.

O cuidado principal que exige é a luz solar em abundância, que pode ser direta ou meia-sombra. Em relação às regas, molhe sempre que sentir que o solo está seco ou levemente úmido. A ideia é não deixá-lo encharcar. Podas de limpeza também são bem-vindas para retirar as flores secas sempre que necessário.

3) Dracena

Também conhecida como pau d’água, é uma planta com folhagem verde e vistosa que suporta bem o calor. Ela é útil contra o benzeno, tricloroetileno e tolueno. É amplamente cultivada como planta ornamental devido à sua aparência única. Prefere luz indireta, mas também pode tolerar condições de pouca luz. A rega deve ser moderada, permitindo que o solo seque entre as regas, evitando encharcar.

4) Espada-de-São-Jorge

Esta planta está entre as mais versáteis, sendo útil inclusive contra a radiação eletromagnética. Pode ser cultivada na sombra ou meia sombra (quando recebe sol indiretamente). Para que o vaso fique bonito, é indicado plantar de cinco a nove hastes. São plantas bem resistentes e não requerem muita água. Regar uma vez por semana é o ideal, já que ela não gosta de substrato encharcado.

5) Lírio-da-paz

É capaz de absorver a amônia liberada por produtos de limpeza, pela fumaça de cigarro, entre outros poluentes. É uma planta que possui uma floração bem singela e delicada, além de ter folhas verdes e brilhantes, que contribuem para a decoração de vários ambientes.

Deve ser cultivada em sombra, mas com ambiente bem iluminado, no máximo em meia sombra. Quanto ao solo, o ideal é que ele seja aerado e mantido levemente úmido.

6) Samambaia

Contribui para a remoção de poluentes como o xileno e formaldeído, além de substâncias pesadas como o mercúrio. A samambaia é uma planta exuberante e versátil no paisagismo, conhecida por suas folhas verdes pendentes que adicionam um toque de beleza tropical aos ambientes.

Elas preferem luz indireta ou sombra parcial, sendo que o ideal é evitar expô-las diretamente à luz solar intensa, pois isso pode causar danos às folhas, deixando-as amareladas e queimadas. Um local próximo a uma janela com cortinas leves ou um espaço com luz filtrada é ideal. Elas também apreciam solo úmido, mas não encharcado.