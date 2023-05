Entenda como a alimentação pode interferir nos sintomas da menopausa

publicidade

A menopausa ocorre por volta dos 50 anos e com isso os hormônios ovarianos estrogênio e progesterona caem a níveis muito baixos. Mas viver essa fase não precisa ser um pesadelo se houver cuidado com a saúde e a alimentação. De acordo com a nutricionista Gabrielle Santini, da franquia Magrass, a menopausa é o nome dado à última menstruação. Ou seja, isso quer dizer que a mulher esgotou o seu estoque de óvulos e marca o fim da fase reprodutiva da vida dela.

A especialista destaca que alguns sintomas são sudorese noturna, sensação de calor no alto do corpo, diminuição da libido, secura vaginal e da pele, distúrbios do sono, dificuldade de concentração. "Mas a maior consequência mesmo é a perda da capacidade de produzir um hormônio feminino muito importante: o estrogênio. Esse hormônio afeta o cérebro, a pele, os músculos, as emoções e também o processo de emagrecimento", complementa.

Contudo, ela explica que esses sintomas podem ser aliviados com alguns hábitos simples, que também contribuem para uma vida mais saudável, com disposição, autoestima e bem-estar: "Ter uma alimentação equilibrada, pobre em gordura e rica em cálcio para fortalecer os ossos e proteger o coração, suplementação de vitamina D e prática de atividades físicas são algumas formas que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse."

Caso haja vício em fumar, usar o momento para parar pode prevenir doenças cardíacas e ondas de calor também. Manter um sono de qualidade é essencial, assim como diminuir, limitar ou até encerrar o consumo de bebidas alcoólicas.

Gabrielle conta que alguns alimentos que podem ajudar a diminuir os sintomas da menopausa são as leguminosas, oleaginosas, ovos, peixes, ervilhas, iogurte e linhaça. "Também é interessante reduzir o consumo em excesso de carnes vermelhas, embutidos, frituras, uso excessivo de sal e molhos prontos. Com essas dicas, você poderá passar por esse período com muito mais facilidade e ainda manter uma boa qualidade de vida", finaliza a profissional.