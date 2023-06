Entenda como as mudanças bruscas de temperatura podem afetar a saúde vascular

publicidade

O outono é marcado por uma grande instabilidade de temperatura. Em um mesmo dia, pode fazer calor, apresentar um clima mais ameno e, de repente, os termômetros despencam. Afinal, esta estação marca a transição entre o calor do verão e o frio do inverno. Essas variações bruscas podem afetar negativamente o organismo, não apenas causando gripes, resfriados ou problemas respiratórios, mas também impactando significativamente a saúde vascular.

De acordo com o médico vascular especializado em angiologia e cirurgia vascular, Dr. Gustavo Marcatto, as mudanças climáticas entre dias quentes e frios têm uma influência direta no organismo. "Com o aumento das temperaturas, as veias, especialmente as ligadas ao coração, dilatam-se, ocasionando uma queda na pressão sanguínea. Essa reação pode resultar em inchaço nas pernas e pés (edema), tontura e até mesmo desmaios, devido à pressão baixa", explica o especialista, que também é membro titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC).

No entanto, não é apenas a mudança brusca do calor para o frio que afeta o corpo humano. Quando o clima varia rapidamente de temperaturas altas para as mais baixas, também é necessário estar atento. "Quando o clima fica frio, ocorre a vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos se contraem, dificultando a circulação do sangue para as extremidades, como pés, mãos e pernas. Essa reação é importante para conservar o calor corporal", detalha o médico.

É fundamental prestar atenção aos sinais que o corpo emite, especialmente diante de mudanças abruptas de temperatura. Marcatto destaca que é possível atravessar essas transições sem grandes desconfortos: "O primeiro passo é a prevenção. Manter hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, hidratação adequada e a prática regular de exercícios físicos ajuda a manter a saúde vascular sempre em dia, independentemente da temperatura."

Confira dicas para melhorar a saúde vascular:

- Pratique atividade física: a atividade física regular é crucial para a saúde vascular. Durante o outono, tente incorporar exercícios como caminhadas, ciclismo ou natação em sua rotina. Isso ajuda a melhorar a circulação e fortalecer os vasos sanguíneos.

- Tenha uma alimentação equilibrada e saudável: evite alimentos processados e com alto teor de gordura saturada, pois eles podem aumentar o risco de problemas vasculares.

- Tome água ao longo do dia: beba água para garantir uma boa hidratação. Isso ajuda a manter o sangue fluindo adequadamente e evita a formação de coágulos.

- Controle o peso: o excesso de peso pode aumentar a pressão arterial e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

- Evite o tabagismo: o tabagismo é extremamente prejudicial aos vasos sanguíneos.

- Gerencie o estresse: o estresse crônico pode afetar negativamente a saúde vascular. Busque maneiras saudáveis de gerenciar o estresse, como praticar técnicas de relaxamento, meditação ou hobbies .