Hidratação é o tratamento capilar mais popular no Brasil, aponta pesquisa

Com o fim do verão e início do outono, o tratamento para cabelo vira uma grande preocupação das mulheres. O Tudo pra Cabelo, hub de conteúdo da Unliver, investigou quais são os tratamentos de cabelos mais populares no Brasil. E tanto no Google quanto em pesquisa de campo, feita em parceria com a Opinion Box, a hidratação saiu em primeiro lugar. Somente no Google, o tratamento foi digitado uma média mensal de 813 mil vezes em 2022, quase o dobro do segundo colocado, o botox capilar, buscado em média por 427 mil pessoas. Já em pesquisa nacional, 79% das mulheres afirmaram que fizeram hidratação no último ano, muito à frente de nutrição, o segundo colocado, dito por 29% das mulheres.

“Devido ao clima brasileiro, a busca pela hidratação é grande. Ela é muito importante para deixar os cabelos macios e super saudáveis. Ela evita as pontas duplas, fortifica os fios, ajuda no crescimento do cabelo e reduz o frizz, principalmente nos cabelos danificados por procedimentos químicos”, explica o hairstylist Carlos Cesário.

Em relação à nutrição capilar, o profissional aponta que é muito eficaz para a reposição dos lipídios que são responsáveis pela proteção da fibra quando o cabelo está quebradiço, opaco e com frizz. “Nutrição repara os danos superficiais dos fios, enquanto fornece alimentos para que o cabelo fique mais saudável e deslumbrante", complementa Cesário.

Em casa ou no salão?

Uma questão muito comum é se o tratamento deve ser feito em casa ou no salão. Há diversas opiniões sobre o assunto. Mas a pesquisa revela que os procedimentos recomendados em salão por profissionais do setor estão sendo seguidos pela grande maioria das brasileiras. Por exemplo, 88% das mulheres preferem fazer a selagem no salão, e 78% delas preferem realizar o botox capilar com um profissional da área.

“Elas buscam por um resultado imediato. E o correto, desses dois tratamentos, é fazer em um salão com um profissional especializado na técnica. Já em casa, elas podem correr o risco de danificar os fios e a longo prazo ter uma queda capilar. No salão é mais seguro”, opina o hairstylist.

A pesquisa também investigou quais são os problemas mais notados no final do verão. Cabelo ressecado e opaco foi o campeão das respostas, mencionado por 70% das entrevistadas. Muito atrás, aparece o cabelo áspero com 24% e o poroso, com 21%.