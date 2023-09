Marca de cosméticos lança linha de skincare com erva-mate

publicidade

A Maitá, empresa de biocosméticos exclusivos do bioma da Serra Catarinense, lançou nesta quarta-feira uma linha de skincare de erva-mate. Com produtos multifuncionais, o lançamento segue a tendência do “skinimalismo”, um ritual de cuidados com a pele mais simples e eficiente, que se encaixa na correria do dia a dia.

De acordo com a marca, tanto o gel de limpeza facial quanto o sérum multifuncional e hidratante anti-aging oferecem um efeito potencializador de resultados. Isso porque combinam o bioativo à nanotecnologia, capaz de diminuir linhas de expressão, pequenas manchas na pele, melhorar poros dilatados e controle de oleosidade.

Muito queridinha pelos gaúchos para a preparação do chimarrão, a erva-mate pode trazer vários benefícios na rotina de cuidados com a pele por ser fonte natural das vitaminas A, C, E e do complexo B. Isso faz dela um riquíssimo antioxidante com poder anti-inflamatório, além de combater radicais livres e a perda do viço da pele pela idade ou poluição.

“A Maitá sempre teve a missão de unir o melhor da natureza com a mais avançada tecnologia para oferecer produtos de beleza. Quando descobrimos os incríveis benefícios da erva-mate, especialmente sua riqueza em antioxidantes e vitaminas, sabíamos que tínhamos algo especial em nossas mãos. Queríamos criar uma linha de skincare que fosse eficaz, mas também respeitasse a simplicidade e a beleza da natureza”, explica Leliano Corrêa, fundador da Maitá.

A marca segue processos de produção naturais, sem teste em animais e com certificação de procedência de produtores que respeitam o meio ambiente. Esse posicionamento rendeu à empresa os selos de Produto Vegano, Cruelty Free, Eu Reciclo, Araucária+ e Feito em Santa Catarina.