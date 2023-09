Origem da insônia em mulheres com menopausa precoce pode envolver fatores genéticos, diz estudo

publicidade

A insuficiência ovariana acomete mulheres com menos de 40 anos, que apresentam perda da produção regular de hormônios e liberação de óvulos. Também conhecida por menopausa precoce, pode levar à infertilidade, secura vaginal e sono disfuncional. Em um estudo publicado na revista Climateric, órgão oficial da Sociedade Internacional de Menopausa, com sede no Reino Unido, pesquisadores do Instituto do Sono mostraram que fatores genéticos podem estar envolvidos na origem da insônia associada à menopausa precoce.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores usaram métodos in silico de análises de dados genéticos, ou seja, ferramentas computacionais para investigar alterações nos genes. A partir de uma lista dos genes que envolvem a insônia e a insuficiência ovariana, eles constataram que os genes associados a essa comorbidade se sobrepõem mais do que o esperado ao acaso, confirmando uma justaposição do perfil genético desses dois traços.

Em seguida, analisaram os processos biológicos que estão associados a esses genes sobrepostos. “E descobrimos que eles integram processos biológicos já identificados como relevantes para a etiologia dessas duas manifestações”, explica Mariana Moysés Oliveira, geneticista da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), que encabeça o estudo. Assim, ficou demonstrado que por trás dessa comorbidade pode haver um fator genético.

Os pesquisadores acreditam que o estudo tem o potencial de levar à identificação de novas intervenções farmacológicas e terapêuticas para tratar ou aliviar os sintomas que as mulheres com menopausa precoce e insônia apresentam. Além de Mariana Moyses, outros cinco profissionais do Instituto do Sono participaram da pesquisa: Sergio Tufik (presidente da instituição), Monica Andersen (Diretora de Ensino e Pesquisa) e Helena Hachul (médica ginecologista especialista no tema “sono na mulher”) e as pesquisadoras Adriana Scaff e Luana Adami.

Insônia em mulheres

A insônia se caracteriza pela dificuldade de o indivíduo iniciar ou manter o sono ou acordar de maneira precoce pela manhã. É considerada doença quando ocorre três vezes por semana por três meses, causando sonolência e cansaço durante o dia. Mais prevalente em mulheres do que em homens, tem alta associação com a falência ovariana, porque ocorre mais em mulheres na menopausa.

Há 20 anos, a médica ginecologista Helena Hachul, pioneira nos estudos sobre o sono na população feminina, publicou uma pesquisa demonstrando que a insônia acomete 60% das mulheres na menopausa. O estudo “Genetic factors underlying insomnia and ovarian insufficiency”, publicado na Climateric, nasceu desta e de outras pesquisas sobre insônia e menopausa realizadas por profissionais do Instituto do Sono sob coordenação desta médica.

“Sabemos que a insuficiência ovariana e a insônia têm origens multifatoriais, podendo se manifestar em decorrência da interação entre fatores ambientais e genéticos”, explica Mariana Moysés. Para entender melhor como os fatores genéticos contribuem para a associação entre essas comorbidades, os pesquisadores do Instituto do Sono realizaram este estudo, que pode abrir boas perspectivas para as mulheres com essas manifestações.