Saiba como preparar jantar mexicano com tapioca

publicidade

A tapioca é um alimento muito versátil e pode ser ingrediente principal de todas as refeições, do café da manhã a um jantar fino - incluindo um delicioso jantar mexicano. Confira os ingredientes e o modo de preparo de um delicioso burrito de tapioca e, se quiser, para complementar seu jantar, combine com a crostini de tapioca, substituindo os nachos.

Burrito de queijo ao forno

Ingredientes:

- 8 colheres de tapioca

- 4 colheres de leite

- Linhaça

- 1 pitada de fermento

- Muçarela

- Sal, pimenta, Cebola, pimentão, tomate, salsinha e orégano a gosto

Modo de preparo:

1) Em uma panela, refogue o pimentão, a cebola e o tomate cortado em tiras;

2) Acrescente a salsinha, o orégano, o sal e a pimenta a gosto, sempre mexendo. Reserve;

3) Em um recipiente adicione a tapioca, acrescente o leite e misture;

4) Adicione sal e pimenta a gosto, uma pitada de fermento e a linhaça;

5) Misture novamente. Em uma frigideira antiaderente untada com azeite, despeje a massa por toda a frigideira. Espere até a massa soltar e vire para dourar do outro lado;

6) Acrescente o recheio e a muçarela e enrole. Coloque um pouco da mistura de pimentão, tomate e cebola em cima da massa enrolada. Finalize com o queijo muçarela;

7) Leve ao forno por 5 minutos a 180 ºC e sirva em seguida.

Crostini de tapioca

Ingredientes:

- 1 xícara de goma de tapioca

- Orégano a gosto

- ½ xícara de parmesão

- 4 colheres de sopa de água

Modo de preparo:

1) Em um recipiente misture a tapioca, o orégano, o parmesão e a água até ficar homogêneo;

2) Transfira para uma forma levemente untada com óleo ou manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos ou até que o disco fique dourado;

3) Depois de pronto, deixe esfriar completamente e quebre os discos em lascas;

4) Sirva com molhos e cremes da sua preferência.