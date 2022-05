De Elvis a Serginho Moah neste sábado em Porto Alegre

publicidade

O cantor britânico Ben Portsmouth mostra toda sua semelhança com Elvis Presley, no cantar e dançar. Considerado o maior artista-tributo a Elvis pelo Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, em Memphis (2012), Ben apresenta “The King is Back”, assistido por mais de um milhão de pessoas, neste sábado, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 80, 2<SC120,176> andar). No show, Ben Portsmouth interpreta clássicos de Presley, como “Jailhouse Rock”, “Love me Tender”, “It's Now or Never”, “Kiss me Quick” e “Surrender”. Ingressos pelo www.uhuu.com.

O cantor e compositor Serginho Moah vai fazer o show de 4 anos do Barcelos Beer & Food (Dr. Barcelos, 431), no bairro Tristeza, clássico bar da zona Sul da Capital, acompanhado de banda, logo após a meia-noite. Conhecido como vocalista do Papas da Língua por 26 anos até 2019, Serginho desde então segue somente na carreira solo, com shows por todo o país, principalmente na Região Sul. Em janeiro, ele lançou o single “Minha Outra Vez”, que integra o EP “Euforia”, com previsão de lançamento ainda este ano. Serginho também já lançou os singles “Esperando por Você” em 2016, “Muito Estranho” em 2019 e “Ouvi Dizer”, em 2021. O show de abertura será de Claudinho Fuhrmann e banda. Os ingressos estão esgotados, mas um novo lote será aberto hoje à noite. Mais pelo @barcelosbeerfood.