Um sábado de reggae raiz no Auditório Araújo Vianna

O sábado será de paz, de música para relaxar e fazer pensar. O reggae raiz vai imperar hoje a partir das 16h no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) com o Reggae no Parque. Os ingressos são gratuitos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Com realização da Opinião Produtora e financiamento do Pró-Cultura/RS - Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O auditório abre as portas ás 15h e uma hora depois já rola o primeiro show com Coletivo Reggae convida: Geda, Raggamano Koyah e Biafran Lion. Às 17h, é a vez da ex-vocalista do Chimarruts, Tati Portella, mostrar músicas da sua carreira solo, enquanto às 18h o show é da banda Diretoria que convida os músicos Fabão e Felipe Guigas. Às 19h, o show será de Paulo Dionísio convidando Marietti Fialho & Fyah Rocha. Às 20h30min, será a vez da banda gaúcha Chimarruts liderada pelo vocalista Rafa Machado mostrar os seus sucessos. A noite fecha com a apresentação da lendária banda de reggae maranhense Tribo de Jah. Os ingressos são gratuitos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, mas os tíquetes precisam retirados apenas online pelo sympla.com.br/araujovianna. Mais informações podem ser obtidas pelo araujoviannaoficial.com.br.

A atração principal é a banda maranhense de reggae raiz – Tribo de Jah – celebra 35 anos de carreira com um repertório que marcou gerações e músicas do novo disco. A Tribo nasceu em São Luís do Maranhão, nos anos 80. Se tornou um fenômeno primeiro nos guetos para depois tomar toda cidade, o interior do estado e o Brasil por inteiro. Ela é formada pelo vocalista Fauzi Beydoun (também guitarrista e compositor), por Aquiles Rabelo (baixista e backing vocals), João Rodrigues (baterista) Alexsandro Costa Enes (guitarra e backing vocals), Pedro Beydoun (guitarra e vocal) e Luan Richard (teclados).

Ao longo destes 35 anos de carreira, o grupo maranhense lançou 17 álbuns, 2 DVDs, singles, um documentário intitulado “A Tribo do Reggae”. Entre as canções de destaque da banda que serão mostradas neste sábado estão “Guerrilhas Mentais”, “Abandonados pelo Sistema”, “Babylon System”, “Ruínas da Babilônia”, “Morena Raiz”, “Regueiros Guerreiros” e “Babilônia em Chamas”.