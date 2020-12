Ações atraem população para as compras de Natal

publicidade

O período de comemorações natalinas é essencial para movimentar o comércio local e valorizar as atividades culturais presentes em Santa Rosa. É por conta disso que a Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte realiza, em parceria com o Gabinete da Primeira Dama Elenir Vicini e entidades locais, diversas atividades durante o mês de dezembro. A ornamentação da cidade é uma das principais iniciativas, e já encanta a população.

A Acisap promove o Tannenbaumfest, um concurso de decoração de pinheiros de Natal. São 22 empresas concorrentes, que decoraram seu pinheiro, fixada no decorrer da avenida Rio Branco. O Sindilojas provome a ornamentação do centro da cidade com um concurso de vitrine. A vila do Papai Noel foi montada na Praça da Bandeira, e busca atrair as famílias. A partir desta quarta-feira, no local, terá uma máquina de neve.

O horário de atendimento do comércio foi ampliado, até às 22h, com autorização de decreto municipal. De acordo com secretário da pasta, Betto Almeida, além das entidades, várias empresas da cidade estão em parceira com o poder público para realizar um lindo natal, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia. O secretário também afirma que tudo está sendo realizado de acordo com as normas de sanitização e distanciamento.