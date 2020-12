Acelerador de metabolismo promete ser o queridinho do verão

publicidade

Com a chegada do verão, é normal que as pessoas busquem alternativas para auxiliar no emagrecimento. O Acelerador de Metabolismo tem sido bastante procurado na Mais Viva Pharma, farmácia de manipulação de Santa Maria, que conta com uma linha própria de produtos naturais.

O acelerador de metabolismo Greenselect®️ Phytosome, em cápsulas, surge como um aliado na queima de gordura. A farmacêutica Juliana Mascarenhas, da Mais Viva Pharma, conta que o produto auxilia no emagrecimento, e deve ser associado com hábitos saudáveis. “O ideal é sempre adotar hábitos de vida saudável, como prática de atividade física e alimentação adequada. A utilização antes dos treinos melhora o desempenho físico, proporcionando maior resistência e melhorando os resultados”, destaca Juliana.

O produto auxilia na queima de gordura corpórea, é um potente termogênico e estimula a digestão de gordura. Também atua na lipólise de triglicerídeos e previne o envelhecimento precoce. É composto por chá verde e chá vermelho, uma combinação que contém antioxidantes, cafeína, aminoácidos, além de algumas vitaminas e minerais.

A farmacêutica também aponta alguns cuidados que pessoas com pressão alta e problemas cardíacos devem ter. “Os termogênicos que possuem cafeína em sua composição podem acelerar o batimento cardíaco e elevar a pressão arterial. Quem sofre desses problemas deve ser acompanhado por médico responsável. A capsaicina, termogênico muito utilizado também proveniente da pimenta, pode gerar complicações em pacientes que tem alergia a pimenta”, conta Juliana. Uma alternativa, nestes casos, são os termogênios como o Greenselec, também produzido pela Mais Viva, que é descafeinado e livre dos efeitos estimulatórios causados pela cafeína.