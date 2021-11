Campanha em Júlio de Castilhos irá distribuir mais de 100 mil cupons

publicidade

Iniciou em Júlio de Castilhos a campanha “Natal premiado 2021”, promoção promovida pela Associação Comercial Cultural e Industrial - ACCIJUC, com apoio da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul – FEDERASUL, Câmara Municipal de Vereadores e Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos iniciou em

Neste ano, serão em torno de 90 empresas participantes e estarão distribuindo mais de 100 mil cupons para os consumidores. A premiação também mudou, será 1 prêmio em dinheiro, no valor de R$ 10.000,00. Ainda, cada empresa participante sorteará brindes, exclusivamente para seus clientes, totalizando mais de 200 prêmios.

Júlio Cesar Batistella, presidente da entidade, destaca o aumento de participantes neste ano. “O objetivo da Campanha é impulsionar as vendas e fortalecer o comércio local. Ficamos imensamente felizes com o engajamento tanto da diretoria, que fez tudo isso acontecer, visitando cada associado e demonstrando a importância da união. Como, de cada empresa participante que está apostando no sucesso da campanha”, destacou.