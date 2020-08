Casas, estabelecimentos e 1,5 mil veículos sanitizados em Três Coroas

publicidade

Equipes da Força Tarefa da Serra Gaúcha realizaram barreiras de sanitização e higienização de residências e pontos comerciais, na semana passada, em Três Coroas. O objetivo foi eliminar larvas do mosquito da dengue e prevenir o novo coronavírus. Durante a ação, equipes da Secretaria de Saúde realizaram a medição de temperatura e a coleta de contato das pessoas com temperatura elevada.

Durantes as atividades, pelo menos 10 pessoas apresentaram alteração. Durante dois dias, foram utilizados mais de dez mil litros do produto quaternário de amônio, um composto químico aprovado pela Anvisa, usado na China e em várias partes do mundo para a prevenção das doenças. O produto age como uma película que extermina vírus, bactérias, fungos e ácaros, formando uma camada protetora que mantém o local desinfetado. O líquido é inofensivo à saúde de humanos, animais e plantas. Pelo menos 1,5 mil veículos, 320 casas e pontos comerciais passaram pelo procedimento.

O prefeito de Três Coroas, Orlando Teixeira, agradeceu o grupo pelo engajamento na ação realizada no município. “A ação foi muito importante, contribuindo nesta corrente humana para combater a Covid-19. Juntos, fazemos a diferença. A prevenção ainda é o melhor remédio”. O presidente da Força Tarefa da Serra Gaúcha, Jorge Moreira, falou sobre a importância do trabalho realizado nas cidades. “Fazemos questão de reforçar o quanto é importante manter os cuidados básicos, como uso de máscara, higiene com água e sabão, uso do álcool em gel e distanciamento social. Sobre nossa ação, os três-coroenses aceitaram super bem, inclusive agradeceram, pois isso, é importante para a comunidade”. Moreira destacou a preocupação do poder público com a situação da pandemia.

Durante as atividades, a Força Tarefa da Serra Gaúcha lançou um novo sistema de higienização, inaugurado em Três Coroas. A equipe preparou dois carros para realização do fumacê (um equipamento com turbina dupla, pressurizador de fumaça), que permite espalhar determinada quantidade de produto em vários pontos onde circula um grande fluxo de pessoas. "O fumacê é conhecido por ser um tratamento de choque, pois onde ele passa, elimina imediatamente, tanto a larva da dengue, quanto a gordura do coronavírus", destaca Moreira.

A equipe de voluntários já passou por mais de 50 cidades gaúchas. Já estiveram presentes na última enchente de Três Coroas, no dia 7 de julho, dando total suporte às famílias prejudicadas. Recentemente, os voluntários foram contatados pela Secretaria Estadual de Agricultura para ficar de sobreaviso e se preparar para ajudar no combate à nuvem de gafanhotos que ameaça se aproximar do Estado. Jorge destaca que todo o trabalho da equipe é voluntário, sem contrapartida do poder público. O grupo é mantido por empresários, que ficam responsáveis pela alimentação, combustível e, em casos de locais mais distantes, da logística com hospedagem.