Coopermil está entre as 400 maiores empresas do agronegócio

A Cooperativa Mista São Luiz Ltda. (Coopermil), de Santa Rosa, está novamente entre as 400 maiores empresas do Agronegócios e as mil maiores empresas do Brasil. Os dados foram publicados na Maiores e Melhores da Revista Exame.

O ranking de 2020 avaliou dados de mais de 3 mil empresas que atuam no Brasil. O conjunto compreende todas as que publicaram demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados até o dia 30 de junho de 2020. Também estão incluídas as companhias limitadas que enviaram seus resultados para análise de Melhores e Maiores e responderam aos questionários. Foram consideradas, ainda, empresas de porte significativo e bem conhecidas no mercado, que não divulgam seus resultados, mas tiveram seu faturamento estimado pelos analistas.

Para o presidente da Coopermil, Joel Antonio Capeletti, esse reconhecimento foi significativo. “Posso, com toda a certeza, afirmar que este prêmio foi reflexo do trabalho conjunto dos associados e colaboradores da Coopermil, focados no desenvolvimento da comunidade regional”. Para 2021, o presidente afirma que vão continuar focados no planejamento estratégico, buscando um crescimento continuo com rentabilidade e retorno ao quadro social.