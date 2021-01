Distrito Industrial é tema de reunião no primeiro dia do novo Governo em Erechim

publicidade

O Distrito Industrial Norte Davide Zorzi, localizado na BR 153, na direção da cidade de Concórdia, foi tema de reunião na primeira semana de atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Erechim, em 2021. A aprovação de projetos e implementação da área industrial é meta prioritária para o Governo Polis e Flávio.

No encontro, que reuniu técnicos da Prefeitura, foram debatidas mudanças na formatação do projeto e a provação das instalações de energia elétrica e abastecimento de água no Distrito Industrial.

Segundo o secretário Ernani Mello, a reunião atende pedido do prefeito Paulo Polis. “Nós iniciamos nossas atividades cumprindo a proposta deste governo que é fazer com que o Distrito Industrial Norte saia do papel. Esta área será fundamental para o desenvolvimento econômico de Erechim e para a geração de novos postos de trabalho. Precisamos agilizar processos. Esse é nosso compromisso com a comunidade”.