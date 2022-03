Fenasoja apresenta grade de shows da Arena VIACERTA

publicidade

Ocorreu na noite da sexta-feira (18) o evento de lançamento da grade de shows que se apresentarão na Arena VIACERTA Banking, durante a Fenasoja 2022. O evento foi realizado no Divino Club, empresa parceria da feira, e recebeu a imprensa estadual, voluntários da feira e patrocinadores do evento.

A programação terá início na quinta-feira (dia 28 de abril) com o maior show do Brasil, Gusttavo Lima. Conhecido como Embaixador, o sertanejo retorna a Santa Rosa após seis anos. Na sexta-feira, dia 29, será a noite do Rock, com Duda Calvin e a Banda Vera Loca. No domingo, 01 de maio, é a vez de Matheus Fernandes (Dono do Hit Baby me Atende). No dia 05 de maio a atração é Hugo e Guilherme (hit Coração na Cama) e na sexta-feira (06), Pedro Sampaio, um dos maiores nomes do pop-funk.

A expectativa da Comissão de Promoções é anunciar nos próximos dias mais três shows, entre eles um gospel. “Serão grandes shows que animarão a Arena VIACERTA, ao longo de oito noites. Além disso garantiremos experiências com áreas especiais, espaços de alimentação e diversão. É a Fenasoja seguindo a tendência dos grandes festivais do mundo: estrutura, grandes artistas e experiências”, salientou Vitor Dutra.

O diretor comercial da VIACERTA Banking, Ademir Rogério Diel, também falou sobre a satisfação da empresa em apoiar esse evento que tanta orgulha a nossa região. “Estamos muito animados por poder contribuir com o fomento dos negócios e a alegria da nossa comunidade através dos shows na Arena VIACERTA”, expressou.

Os ingressos para áreas especiais já podem ser adquiridos pelo minhaentrada.com.br. O acesso ao parque custará R$ 20, mas quem adquirir no app Fenasoja, terá desconto.

Sobre a ARENA VIACERTA

Há 20 anos no mercado, a VIACERTA Banking é parte importante do crescimento da Região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Tendo iniciado suas atividades em Santo Cristo, hoje conta com atuação nacional e é a apoiadora oficial na concretização do espaço ARENA VIACERTA na Fenasoja 2022.

A empresa tem mais de 5 mil pontos de venda no país, 20 lojas próprias e 5 milhões de vidas já mudadas com o propósito de fazer a diferença na vida de quem mais precisa de igualdade