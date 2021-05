Indumóveis Casadecor irá reformar ambiente da casa da família que contar a melhor história

publicidade

A Indumóveis week, feira de negócios que fomenta os setores de mobiliário e construção civil lança a “Indumóveis Casadecor”. Um programa que receberá vídeos de famílias contando suas histórias e mostrando algum ambiente da casa. A Indumóveis em conjunto com alguns parceiros vai reformar e decorar esse novo ambiente no período da campanha.

Luciana explica que dentre as histórias inscritas será escolhida uma, a qual terá o seu ambiente revitalizado. “Queremos receber inúmeras histórias e uma equipe escolherá a melhor delas. Arquitetos, com o auxílio de empresas, restaurarão o local, deixando do jeito que a família sonhou”, explicou.

O projeto de decoração será construído após uma entrevista com a família, onde ela destacará os pontos que gostaria que fossem levados em conta na hora da criação. “Iremos pensar um projeto que surpreenda as famílias, e leve um pouco da história delas para dentro do ambiente. Isso será feito com o auxílio de arquitetos voluntários, e empresas que apostam na ação”.

O presidente da Indumóveis, Tito Feix reitera que o Casadecor é uma das importantes ações que estarão acontecendo entre os dias 28 de maio a 06 de junho, durante a Indumóveis Week. “A ideia é movimentar o comércio e trazer para os segmentos que abrangem a feira, uma oportunidade de negócio”.

Para concorrer, o participante deverá acessar o site da Indumóveis (https://www.indumoveisinternacional.com.br) e preencher o formulário da promoção.

A Indumóveis Week é uma reinvenção da feira em tempos de pandemia da Covid-19 para que as empresas possam fazer promoções ou ações de divulgação nestes dias, como se fosse um Black Friday do ramo mobiliário e de imóveis. A publicidade, organização e comunicação das ações é por conta da feira. Também serão promovidas lives com profissionais das áreas relacionadas a feira, compartilhando tendências do setor.