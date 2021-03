Museu de Santo Ângelo passará por revitalização

publicidade

A Prefeitura de Santo Ângelo começou a tratar do projeto para a reforma e revitalização do Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, localizado no Centro Histórico.

O objetivo é proporcionar uma revitalização estrutural do prédio que abriga o Museu, reconhecido como uma preciosidade da história e da arquitetura do núcleo inicial da cidade de Santo Ângelo. O imóvel foi residência do último intendente e primeiro prefeito de Santo Ângelo, Ulisses Rodrigues e está tombado como Patrimônio Histórico do Município desde 1994.

O prefeito Jacques Barbosa esteve no local com os profissionais da empresa que irá elaborar o projeto de reforma. Ao lado do secretário municipal de Cultura, Marco André München; da responsável pelo Museu, Clotilde Farias e da arqueóloga coordenadora do Núcleo de Arqueologia (NArq) e presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural de Santo Ângelo (Compahc), Thális Garcia, o prefeito reuniu-se com Fernando Rieck e Silvio Maurício Beck, da Rieck e Beck Arquitetura Estrutural para falar sobre o projeto.

Fernando, professor de Arquitetura da Universidade URI Santo Ângelo e especializado na área de Patrimônio, afirma que serão três etapas. A primeira é a pesquisa histórica, com levantamento da estrutura, das características originais e análise das intervenções que já foram realizadas no prédio. Será realizado um mapeamento de danos e análise qualitativa e quantitativa. O segundo passo será o diagnóstico das necessidades e o terceiro será a elaboração do projeto. A primeira etapa deve ser concluída em torno de 60 dias.

Somente será possível estabelecer o valor necessário para a obra após a definição do projeto e a captação de recursos pode ser feita, inclusive, pela Lei de Incentivo à Cultura - LIC.

Segundo o prefeito Jacques Barbosa, a reforma oferecerá melhores condições para abrigo e apreciação do acervo do Museu. "Nosso Museu não é rico apenas pelo acervo, mas também pelo prédio, pela história que existe em torno dele. A estrutura ficou comprometida com o passar do tempo e precisamos recuperá-la e até adequá-la, especialmente em se tratando de acessibilidade", afirma.