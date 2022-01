Obras da ETE do Lago em fase de finalização, em Canela

publicidade

As obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Lago, em Canela, avançaram rápido nos últimos meses. Foram instalados os tanques de homogeneização, adição de produtos e decantadores. Também foram executadas as obras de barramento e separação do pluvial contaminado com esgotos e do que recebe apenas as águas da chuva.

Com a finalização das obras de construção inicia a fase de instalação dos materiais e equipamentos, assim como dos painéis de comendo. Conforme o secretário do Meio Ambiente, Jackson Muller, as obras estão 90% concluídas e será a maior ETE das quatro que fazem parte do convênio com a Corsan.

O prefeito Constantino Orsolin destaca também os importantes avanços que serão obtidos com a ETE Chacrão, Miná, do Lago e São Luiz, para a melhoria da qualidade do ambiente. "Os índices de saneamento de Canela serão qualificados com essas importantes obras”, finaliza o prefeito.