Passo Fundo anuncia ampliação do programa É o Bicho

O Programa É o Bicho terá o valor ampliado em 2021, possibilitando mais castrações gratuitas de cães e gatos, em Passo Fundo. O anúncio foi feito pelo prefeito Pedro Almeida, nesta sexta-feira (22), ao lado do presidente da Câmara Municipal, vereador Rafael Colussi, que tem atuação na causa animal.



Por mês, serão destinados ao programa R$ 25 mil, provenientes dos recursos próprios do Município. “O É o Bicho é uma ferramenta muito importante para a comunidade, que pode ter acesso gratuito ao serviço de castração dos seus animais”, considerou o prefeito. O vereador Colussi enfatizou a importância do poder público colaborar com o trabalho que, na maioria das vezes, é realizado pelos protetores independentes, evitando a procriação descontrolada, abandono e maus tratos aos animais.



O É o Bicho atende animais resgatados por protetores independentes e de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Desde 2014, o programa castrou mais de quatro mil animais.