Rede de varejo promove ação solidária em 17 cidades do noroeste gaúcho

Os dias frios chegaram antes mesmo da data oficial de início do inverno, pensando que uma rede de lojas de vestuário do noroeste gaúcho encontrou um jeito diferente de ajudar as pessoas que precisam de agasalhos e não podem comprar roupas novas. Em cada uma das 17 Lojas Hoje foi disponibilizada uma arara, cabides e caixas decorativas com a seguinte mensagem: “Se está sobrando, doe; se está faltando, leve”.

A mensagem representa um convite à solidariedade imediata, ou seja, para aqueles que tem agasalhos sobrando, o convite é para deixá-los nos cabides para doação. Já para aqueles que precisam de roupas mais quentes, o convite é para levar as roupas disponíveis para sua casa e fazer uso delas.

“Ficamos sensibilizadas ao ver uma família retirando dos cabides roupas quentes para vestir em uma das atardes mais frias desta semana”, comentou Larissa de Mattos, colaboradora das Lojas Hoje de Tuparendi. A família vestiu as peças que encontrou nos cabides em frente à loja e entrou para agradecer a equipe pelo gesto, justificando que estavam precisando de agasalho e não tinham condições financeiras de comprar. “A menina, filha do casal, ficou tão feliz com um casaco quentinho que pediu para fazer fotos dentro da loja”, ressaltou Larissa.

Em Santo Cristo, a ação “Cabide Solidário” ganhou atenção da comunidade. “Primeiro, nós funcionárias da loja, trouxemos algumas peças para doar e logo as pessoas começaram a colaborar, incluindo algumas peças de doação. Assim, nossa arara está sempre em movimento, pois quem tem para doar, colabora e quem precisa, está levando as peças”, comentou Roseli Traesel, gerente da loja na cidade.

Em cada uma das lojas em que a ação está sendo realizada, a participação da comunidade é percebida de forma positiva, seja através da doação ou do recebimento dos agasalhos, e com isso, o objetivo está sendo atingido. “É uma ação muito simples, mas toda vez que uma pessoa escolhe um agasalho no cabide Solidário, percebemos que já valeu a pena a iniciativa”, comentou a Gerente de Marketing Aline de Mattos.

A ação “Cabide Solidário” iniciou no dia 17 de maio e segue até o dia 31 deste mês e está sendo realizada nos municípios de Santo Cristo, Alecrim, Augusto Pestana, Bia Vista do Buricá, Campina das Missões, Candido Godói, Catuípe, Crissiumal, Doutor Maurício Cardoso, Entre-Ijuís, Guarani das Missões, Porto Xavier, Roque Gonzales, São Martinho, São Paulo das Missões, Tucunduva e Tuparendi.