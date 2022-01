Rodada de negócios vai aproximar compradores e produtores da agricultura familiar

publicidade

Na próxima quinta-feira (27), das 13h30min às 16 horas, será realizada uma rodada de negócios com o objetivo de aproximar potenciais compradores de alimentos, institucional e particular, com os produtores da agricultura familiar.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Àlvaro Uggeri Rodrigues, será uma ótima oportunidade para os produtores receberem orientações para ampliar os canais de comercialização de seus produtos. O prefeito Jacques Barbosa destaca que a medida tem como objetivo fomentar a economia local a partir de medidas para superar os desafios de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

A promoção é da Associação de Produtores Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo (Aprocohsa), Emater/RS-Ascar de Santo Ângelo, Unidade de Cooperativismo – UCP Regional de Santa Rosa e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SDR).