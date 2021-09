Show Farroupilha em Movimento percorrerá 8 municípios

publicidade

O 1º Show Farroupilha em Movimento 2021 é uma realização da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e promovido pela Nova Produções. O evento inédito, que acontecerá entre 13 e 20 de setembro, é alusivo à semana farroupilha e conta com Renato Borghetti e Daniel Torres como atração.

O projeto é uma iniciativa que visa a manutenção e fortalecimento da cultura nativista no interior do estado, contemplando os artistas que promovem a cultura gaúcha estado a fora. Os dois músicos estarão circulando pelas principais ruas das cidades, em um espetáculo que não ficará restrito apenas a um local específico, mas que estará possibilitando uma democratização da cultura, destacando composições que fazem parte de suas carreiras.

O evento é patrocinado por Cotricampo, Larssen Madeiras Tratadas, Probon Colchões, Supermercado Benedetti, Cotripal, Cotrifred, Girando Sol e Bioideal Distribuidora. Empresas que valorizam a cultura, cumprindo um papel de responsabilidade social extremamente importante para as comunidades onde estão inseridas.

O projeto irá seguir todos os protocolos sanitários de enfrentamento a pandemia, com equipe reduzida para promover os shows e tomando as devidas precauções.