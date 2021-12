Três Coroas agora conta com chimarródromo

publicidade

Duas estações de hidratação e lazer, popularmente conhecida como "Chimarródromo" foram instaladas pelo município de Três Coroas. A iniciativa visa o bem-estar da comunidade e dos turistas. Uma estação está instalada na Praça Affonso Saul e a outra junto aos decks, às margens do Rio Paranhana.

Os equipamentos disponibilizam água quente, em temperatura ideal para chimarrão, água gelada e água natural para os pets. Além disso, possuem design moderno, feitas em inox de alta durabilidade, e apresentam ótimo desempenho no aquecimento e refrigeração da água. Também é possível obter informações do turismo da nossa cidade através de totens colocados nos painéis das estações, trazendo acesso rápido, via QR Code, às plataformas digitais de divulgação das manifestações turísticas de Três Coroas.

Para o Diretor de Turismo da cidade, Cristian Krummenauer esses espaços promovem lazer e turismo. "São dois equipamentos de alta qualidade que trazem um importante serviço, oferecendo comodidade às pessoas da nossa comunidade e aos turistas que nos visitam", comenta.