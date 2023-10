Dia das Crianças tem programação diversa no RS

Há quase 100 anos, o 12 de outubro marca a celebração da infância. Por mais que as tradições, os presentes e a cultura tenham se modificado, a necessidade de zelo, afeto e garantia de direitos às crianças permanecem presentes. De acordo com a legislação, é considerada criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos (Lei 8.069, de 13/7/1990).

Criada em 1924, a data só se popularizou nos anos 1950, quando empresas de brinquedos ou produtos infantis passaram a fazer uso do Dia das Crianças para campanhas publicitárias, buscando alavancar as vendas. Ainda hoje, a comemoração envolve compra de presentes, conferindo um tom comercial à data. Mas o 12/10 pode ser, também, oportunidade de envolver as crianças em atividades diferenciadas, que proporcionem a criação de vínculos e fortaleçam o desenvolvimento pedagógico.

A psicopedagoga e assessora pedagógica e de legislação educacional do Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS), Naime Pigatto, ressalta que o importante é ser e estar presente nesse dia. “Ser pai e ser mãe, na visão pedagógica, requer doação de tempo, até para não fazer nada. Para que a criança possa se sentir amada”, argumenta.

A educadora também reflete sobre as crianças que tiveram a sua primeira fase de desenvolvimento infantil durante a pandemia. “Mostram-se mais ansiosas, apegadas ao uso da tela, com dificuldades motoras e, inclusive, de equilíbrio.” Então, atividades ao ar livre, com interação humana são fundamentais.

O demasiado uso de telas pode resultar em crianças ansiosas, com pouca paciência e imediatistas. “Ao invés de presentear uma criança com um celular novo, é bom verificar que outro objeto pode oferecer outras experiências e desenvolvimentos”, sugere Naime.

"Dia das Crianças é ser e estar presente, muito mais do que dar presentes. É dedicar o seu tempo para criar memórias afetivas e estabelecer vínculos, com menos tela e mais afeto" - Naime Pigatto, psicopedagoga

Ciência e Natureza

Na próxima quinta-feira (12/10) – feriado nacional que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida –, e até o final de semana, há variadas atividades para aproveitar com as crianças e com a família.

O Museu da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) terá uma programação recheada no mês de outubro. No Dia das Crianças, o local irá funcionar das 10h às 18h, e todos pagam meia-entrada. Entre as atividades na quinta-feira, haverá: bolha de sabão gigante, contação da história “A menina jurássica”, painel participativo e jogos educativos. Detalhes sobre essa programação em: tinyurl.com/kmzzvkku.

Para o público que optar por momentos ao ar livre, a Quinta da Estância, em Viamão (Estrada Estância Grande, 395), terá programação extensa para o feriado e o fim de semana. Haverá trilhas ecológicas, pescaria, tirolesa, ponte suspensa, passeio a cavalo, piquenique e outras atividades, para todos os públicos. Detalhes: fone (51) 99544-0611 (WhatsApp) ou site quintadaestancia.com.br.

Até 12/10, a fazenda ainda estará recebendo, gratuitamente, estudantes de escolas públicas do RS, para participarem da Semana Interamericana da Água. O evento ocorre desde o início do mês (2/10). E, neste ano, a campanha intitulada “Saneamento para todos” oferece atrações presenciais e on-line. E tem como foco destacar a importância dos quatro pilares do saneamento: abastecimento público, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. O sócio-diretor da Quinta da Estância, Rafael Goelzer, explica que o compromisso do local com a educação e com a geração de conhecimento é contínuo. “Receber esses alunos é uma forma de contribuir para a qualidade de vida de todos, tendo em vista a importância em compartilhar conhecimento sobre como podemos preservar e proteger nossa natureza”, acrescenta.

Também em Viamão, a Estância das Oliveiras (Estrada Jaconi, 495) estará recebendo o público para atividades diversas, como mini trilha nos olivais, oficinas de brinquedos antigos, bilboquê, paraquedas, corrida do saco, entre outras. Conferir as ações: fone (51) 99813-0919 (WhatsApp) ou link tinyurl.com/5n96k5td.

Feira do Livro de Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, a 39º Feira do Livro do município é uma ótima opção para preencher a programação de feriado e final de semana. O evento segue até 15/10, na Praça Dante Alighieri (rua Sinimbu), e, neste ano, tem como tema “Na Leitura nos Encontramos”. A programação da Feira envolve ações culturais, como bate-papos, oficinas ou sessões de autógrafo. Dados: feiradolivrocaxias.com.

Museus recebem as crianças

No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, serão oferecidas atividades que enfatizam o protagonismo do público infantil no exercício cultural. As ações são pensadas para crianças de todas as idades | Foto: Natália de Moraes / MARGS / CP.

Entre as opções para aproveitar o Dia das Crianças e o final de semana estão exposições de arte, oficinas criativas e teatro. Em Porto Alegre, de 12 a 15/10, acontece a Semana das Crianças na Fundação Iberê, com oficinas de autorretrato e colagem, visitação lúdica mediada e lançamento de livro. Além disso, nesse período, as visitas às exposições serão gratuitas, com inscrições que devem ser feitas pelo site fundacaoibere.org.br.

Dia 12/10, a oficina de autorretrato propõe que os participantes demonstrem a forma que enxergam sua imagem, através de desenhos de si mesmos. Inscrições: tinyurl.com/5eunp938. No dia 13/10, haverá mediação arquitetônica para crianças, com a artista Ana Paula Bertoldi. A ideia, com foco na arquitetura do Iberê, é estimular a observação para aspectos estruturais e históricos da Fundação. Inscrição: tinyurl.com/yeyrzmpj.

No sábado (14/10), haverá oficina de colagens, baseada nas pinturas do artista uruguaio José Gamarra. Os participantes poderão expressar criatividade e apresentar suas histórias. Inscrição: tinyurl.com/454bfseu. E no domingo (15/10), acontecerá sessão de autógrafo do livro “Artigas, o gato”, com os autores Taísa Festugato e Matias Revello Vazquez. Será das 15h às 17h, no espaço da Fundação (av. Padre Cacique, 2.000).

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), na Capital, também preparou agenda especial para este mês. Serão oficinas e ações educativas gratuitas, pensadas para crianças de diversas idades. E relacionadas a Programas Públicos em andamento, como “Mediação Crítica”, “Oficinas de Criação”, “Crianças no Margs” e “Acervo em Movimento”, que buscam engajar públicos infantis como protagonistas das exposições, e não apenas espectadores. Dados e inscrições: linktr.ee/museumargs.

Já o Sarau do Solar terá o “Especial do Dia da Criança”, com estreia quarta-feira (11/10). O espetáculo será às 19h, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa (Praça Mal. Deodoro, 101/POA), com a apresentação “Fantasmagórico – um show do além”, com Antônio Carlos Falcão Álvares. O enredo é inspirado na obra “Em nome da fera”, de Celso Gutfreind. Detalhes em: tinyurl.com/yfr2p56e. A entrada é solidária, mediante a doação de alimentos não perecíveis. E o show também será transmitido pelo canal da AL/RS no Youtube: www.youtube.com/tvalrs

Dicas

Entre as atividades que podem ser feitas no Dia das Crianças, a psicopedagoga Naime sugere:

Resgate de brincadeiras antigas, de quando os pais eram crianças, como pular corda, amarelinha, esconde-esconde, entre outras propostas de contato físico e desenvolvimento da linguagem.

Piquenique em família, em que cada integrante do grupo assuma uma responsabilidade para organizar a atividade.

Ações solidárias, como doação de brinquedos ou roupas, com confecção de bilhete carinhoso.

Jogos que possam ensinar as crianças a lidar com pontos fracos e fortes, e sobre a importância de saber perder.

Variadas atividades que possam distanciar as crianças do uso de telas e eletrônicos; incentivando o contato pessoal, a comunicação, a criatividade e a aprendizagem.

* Sob supervisão de Maria José Vasconcelos