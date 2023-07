Genética é segredo da qualidade do suco de uva

No ano em que completa 50 anos de existência, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) se aproxima de completar um outro aniversário: quatro décadas desempenhando papel fundamental na melhoria da qualidade e competitividade do suco de uva no Brasil. Desde 1985, o Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, coordenado pela Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, dedica-se a aprimorar a qualidade do suco de uva nacional por meio do desenvolvimento de novas variedades de uvas adaptadas às diferentes regiões do país.

De acordo com o pesquisador da Embrapa e doutorando em Genética e Melhoramento Adeliano Cargnin, as cultivares resultantes desse trabalho possuem características superiores, como melhor sabor, cor e teor de fenólicos, além de apresentarem maior resistência a doenças, tornando a produção mais sustentável. "Isso é fruto desse trabalho desenvolvido há quase 40 anos. Sempre pensando na adaptação dessas cultivares ao clima, solo e ao nível tecnológico que temos no Brasil", destaca Cargnin.

O programa não se limita aos polos tradicionais de produção, como o Sul do país, pois tem como um de seus focos expandir o conhecimento para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Com o objetivo de atender à demanda por sucos saudáveis e funcionais, a Embrapa investe em pesquisas que levam em consideração as condições climáticas e de cultivo de cada região. Além do melhoramento genético, também trabalha no desenvolvimento de mudas, orientações para o manejo adequado e elaboração de sucos de qualidade. Esses esforços combinados têm impulsionado a produção de suco de uva no país (que ultrapassou em 2020 os 130 milhões de litros) fortalecendo a indústria nacional e oferecendo opções mais atrativas aos consumidores.

O sucesso do programa de melhoramento genético da Embrapa pode ser visto na produção de suco de uva integral no Vale do Submédio São Francisco – entre os estados do Pernambuco e da Bahia –, que atinge 35 milhões de litros anualmente. Essa produção, baseada em variedades desenvolvidas pela Embrapa, atende exclusivamente ao mercado interno e satisfaz a demanda crescente por sucos integrais de uva de alta qualidade. "A produção de suco ganhou uma proporção tão grande no Brasil que já estão começando a vislumbrar o mercado externo", diz Cargnin.

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela Embrapa constatou que o suco de uva integral, feito a partir de variedades híbridas desenvolvidas pela empresa, é rico em compostos fenólicos bioacessíveis – que correspondem à fração do composto presente no alimento que é liberada durante a digestão gastrointestinal e se torna disponível para absorção pelo organismo humano, quanto maior, melhor. O estudo quantificou 24 desses compostos, dos quais 11 são bioacessíveis nas cultivares, entre as quais se destaca a uva BRS Carmem.

Os pesquisadores afirmam que esses compostos fenólicos presentes no suco de uva têm sido associados a uma série de benefícios à saúde, como fortalecimento do sistema imunológico, prevenção de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, vários tipos de câncer, obesidade, modulação da microbiota intestinal, Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. A pesquisa também cita que, por causa dessas características, esses sucos podem ser considerados bebidas funcionais, ou seja, se enquadram na mesma categoria de chás ou água-de-coco; bebidas naturais mas que têm reconhecido benefício à saúde em comparação a outras.

* Sob supervisão de Nereida Vergara