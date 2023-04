Projeto proporciona água potável a fumicultores

O quadro de estiagem na Região Sul do Brasil, que se repetiu nos últimos três anos, não trouxe apenas prejuízos à produção da agricultura em seus mais variados setores. A falta de água e o esgotamento de mananciais pela escassa ocorrência de chuvas também atingiu produtores gaúchos, paranaenses e catarinenses em questões básicas, como a disponibilidade de água para consumo doméstico. Pensando nisso, a Imperial Brands, empresa britânica de processamento de tabaco, em parceria com a Alliance One Brasil (exportadora do ramo) mapearam as necessidades de seus fumicultores integrados nas três estados para identificar e solucionar problemas de abastecimento, formulando o programa AOBe Water, que só no Rio Grande do Sul atendeu 142 produtores em 51 municípios.

O programa consiste, segundo a coordenadora de sustentabilidade da Alliance, Carine Schaeffer, em monitorar as condições sociais e ambientais de cada propriedade integrada à cadeia produtiva da fumicultura. A partir da identificação, o produtor pode escolher pela instalação de caixas d’água que armazenem água da chuva ou usem água de nascentes locais. Todo o custo e mão de obra de colocação das caixas, cisternas ou construção de fossas sépticas é bancado pelas empresas signatárias do projeto.

Carine explica que o AOBe Water contou com a parceria no Rio Grande do Sul da Emater/RS-Ascar na preparação ambiental para o uso da água, considerando a proteção dos mananciais naturais de cada local e a vegetação nativa. No Estado, cerca de mil pessoas foram beneficiadas diretamente pela a ação. “O produtor decidiu onde colocar a caixa, fez o orçamento de material e mão de obra e o projeto custeou totalmente sem ele desembolsar nem um único real”, explicita a coordenadora, segundo a qual cada caixa instalada saiu por R$ 475,00. A instalação de cisternas (que também podem fornecer água para uso agrícola), saiu por R$ 1,1 mil.

Em Linha Antão, interior de Venâncio Aires, o casal de produtores Tatiana e Cláudio Keller Keller foi beneficiado com a colocação de uma caixa d’água de 1.000 litros, que, conforme Tatiana, resolveu dificuldades que a família estava enfrentando, como dispor de água para beber e cozinhar, por exemplo. Numa propriedade de 24 hectares, divididos com outros membros da família, são plantados anualmente, cerca de 105 mil pés de tabaco, sendo a fumicultura a fonte de renda principal. “Estava faltando água até para usarmos nos banheiros”, diz a agricultora.

Além do tabaco, outros cultivos da propriedade tiveram perdas nos últimos anos em razão das estiagens. Mesmo com três açudes, os Keller conseguem usar apenas um para atender o consumo dos animais e as necessidades de irrigação. “Um dos nossos açudes está dando conta do abastecimento. Um outro está pronto, mas não enche porque falta chuva, e, em outro, ainda tivemos problemas de retenção da água e estamos reformando”, comenta Tatiana.

No total, contabiliza a coordenadora do projeto, Carine Schaefer, o AOBe Water atendeu 97 municípios nos três estados da Região Sul. “Entre todos os atendimentos, tivemos apenas uma solicitação de instalação de fossa séptica, o que demonstra que o nosso fumicultor vive em condições sanitárias bastante adequadas”, conclui.