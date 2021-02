Três benefícios de uma fonte

A Usina Termelétrica São Sepé completou dois anos de atividades em dezembro passado. O empreendimento cooperativo é conhecido pela sua sustentabilidade porque recebe e queima casca de arroz sobrada do beneficiamento do grão, gera energia elétrica limpa e destina as cinzas da queima ao aproveitamento na fabricação de cal mista.

Com potência instalada de 8 MW, a usina tem capacidade para gerar 56 milhões de kW/h por ano, o suficiente para abastecer uma cidade com 100 mil habitantes, a partir da queima de 73 mil toneladas de casca de arroz, segundo João Alderi do Prado, presidente de uma das cooperativas associadas ao projeto, a Creral.

A iniciativa surgiu quando as cooperativas Creral (Erechim) e Ceriluz (Ijuí) e as empresas Erechim Energia, BR Energia (Porto Alegre), Minozzo Participações (Nova Prata) e Energia 203 (Santa Maria) perceberam a dificuldade que as indústrias tinham para descartar corretamente a casca de arroz e decidiram se associar para criar a usina em São Sepé, município localizado numa região produtora do grão.

Depois de averiguada a viabilidade do empreendimento, por meio de um estudo feito pela empresa Enerbio Porto Alegre, a usina se habilitou, em leilão, a fornecer energia para 28 distribuidoras de todo o país por 20 anos, em 2015. No ano seguinte, a sociedade começou a construir a usina, com investimento de R$ 60 milhões.

A casca é entregue gratuitamente pelas indústrias arrozeiras à usina e esta doa, posteriormente, as cinzas para outra empresa, a partir de um acordo prévio com a Prefeitura de São Sepé. A energia gerada é entregue, por meio da subestação Formigueiro, ao Sistema Interligado Nacional.

“Com a usina, ampliamos a oferta regional de energia de qualidade, vinda de fonte alternativa, limpa e sustentável, ao mesmo tempo que resolvemos a destinação de resíduos de indústrias”, orgulha-se Prado.

*Sob supervisão de Elder Ogliari