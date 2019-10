Andy Murray vence na Antuérpia 1º título em simples desde 2017

publicidade

O ex-número 1 do mundo Andy Murray derrotou neste domingo o suíço Stan Wawrinka e se sagrou campeão do ATP 250 da Antuérpia, seu primeiro título de simples desde 2017 e das graves lesões no quadril que colocaram sua carreira em risco. O escocês, de 32 anos e atual 243 do ranking mundial, derrotou Wawrinka na final de virada em três sets, parciais de 3-6, 6-4 e 6-4, após duas horas e 27 minutos de jogo.

Foi o 46º título de sua carreira. Dez meses depois da cirurgia no quadril que salvou sua carreira, Murray disputou na Bélgica neste domingo sua primeira final em simples de um torneio da ATP desde março de 2017, quando se sagrou campeão em Dubai. A conquista também fará o escocês dar um grande pulo no ranking, no qual se aproximará do Top 100. O ATP 250 da Antuérpia é disputado em quadra dura e distribui 635 mil euros em premiação.