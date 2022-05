Aston Villa chega a acordo com Sevilla para contratar Diego Carlos

publicidade

O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo com o Sevilla para contratar o zagueiro brasileiro Diego Carlos. "O jogador virá para a Inglaterra nas próximas horas para passar por um exame médico e finalizar os termos de seu contrato", disse o clube de Birmingham.

O custo da transação não foi especificado, mas chegaria a cerca de 31 milhões de euros (33 milhões de dólares), segundo a imprensa.

O Sevilla começou a se despedir do seu jogador, com um comunicado que incluía uma fotomontagem com a imagem de Diego Carlos e o texto com agradecimento em português e espanhol: "Obrigado. Gracias, Diego Carlos".

"O Sevilla FC e o Aston Villa FC, da Premier League, chegaram a um princípio de acordo para a transferência do zagueiro-central brasileiro Diego Carlos para a equipe de Birmingham, condicionado a sua aprovação no exame médico a que se submeterá na Inglaterra e da formalização dos detalhes do seu contrato", explicou o clube andaluz no seu texto.

Diego Carlos chegou ao Sevilla vindo do Nantes em 2019 e disputou 136 jogos com a equipe espanhola, fazendo parte do time que conquistou a Liga Europa em 2020.

Será a terceira contratação do Aston Villa para a próxima temporada. Na segunda-feira, ele anunciou a contratação por cinco anos do meia francês Boubacar Kamara, cujo contrato com o Olympique de Marselha se encerra.

Há pouco menos de duas semanas, o Aston Villa contratou definitivamente o meia brasileiro Philippe Coutinho, que estava emprestado pelo Barcelona.

O Aston Villa, comandado pelo técnico Steven Gerrard, terminou a temporada inglesa na décima quarta posição e está confiante de que poderá ocupar a metade superior na temporada 2022-2023.

