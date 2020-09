Astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo é eleito MVP pelo 2º ano seguido

publicidade

Com médias de 29,6 pontos, 13,7 rebotes e 5,8 assistências pela equipe do Milwaukee Bucks na temporada 2019/2020, o grego Giannis Antetokounmpo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador da temporada (MVP) da NBA.

Apesar de ter superado astros como LeBron James e James Harden, graças a grandes atuações na temporada regular, com aumento no aproveitamento das bolas de três pontos, Antetokounmpo sofreu uma lesão no tornozelo e não conseguiu fazer com que os Bucks superassem o Miami Heat nas semifinais da Conferência Leste, nos playoffs.

"Não me chame de "duas vezes vencedor do MVP" enquanto eu não for campeão", declarou o grego, que evitou festejar a conquista, em entrevista à NBA TV.

Apesar dos rumores, o astro negou uma saída de Milwaukee. "Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Alguns veem um muro e vão (em outra direção). Eu passo por ele. Nós só precisamos melhorar como time, individualmente, e voltar na próxima temporada", disse o jogador, em entrevista ao Yahoo Sports.

Ele disse que no momento está dando atenção, após ficar concentrado na "bolha" criada pela NBA na Flórida, nos últimos dois meses. Por isso, negou que sua prioridade no momento seja negociar a renovação do seu contrato com os Bucks. O vínculo atual se encerra no fim da próxima temporada.

"O que vou fazer agora é tentar me tornar melhor. E, quando o momento chegar, nós vamos falar sobre o contrato e vamos conversar sobre um futuro de longo prazo com o Milwaukee. Mas agora eu quero manter o meu foco na família", afirmou o jogador.

"Enquanto todos estiverem na mesma página, lutando pela mesma coisa, todo dia, que é buscar o título, eu não vejo porque não estaria no Milwaukee pelos próximos 15 anos", declarou.

Como já havia sido nomeado o melhor jogador de defesa do ano, Antetokounmpo se iguala a Michael Jordan e Hakeem Olajuwon como os únicos jogadores a serem MVP e melhor jogador de defesa em uma mesma temporada. David Robinson e Kevin Garnett também ganharam os dois prêmios na carreira.