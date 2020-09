Athletico-PR vence Jorge Wilstermann de virada, com gol nos acréscimos

publicidade

O Atlético Paranaense venceu o boliviano Jorge Wilstermann por 3 a 2 nesta terça-feira, em Cochabamba, na terceira rodada do Grupo C, na retomada da Copa Libertadores 2020, que havia sido suspensa durante seis meses devido à pandemia.

O atacante Gilbert Alvarez abriu o placar para o Wilstermann aos 10 minutos. O empate chegou aos 39 minutos por meio de um pênalti convertido por Lucho González. O brasileiro Serginho desempatou para o time da casa aos 55 minutos. Mas Christian empatou novamente aos 74.

E finalmente Walter marcou o gol da vitória da equipe visitante nos acréscimos.

O Wilstermann começou com fome de gol, mas sua falta de ritmo logo ficou evidente ao dar a iniciativa ao adversário, que começou a ganhar espaço, aproveitando as laterais e o jogo aéreo.

Com os resultados desta terceira rodada, o chileno Colo Colo, que venceu o uruguaio Peñarol por 2 a 1, e o Athletico Paranaense lideram o Grupo C com 6 pontos, seguidos por Jorge Wilstermann e Peñarol, com três.

Na quarta rodada, o Wilstermann recebe o time uruguaio em Cochabamba, enquanto o Athletico enfrenta o Colo Colo em Curitiba.