Atual campeão, Manchester City estreia no Inglês com derrota para o Tottenham

O Manchester City estreou no Campeonato Inglês com derrota por 1 a 0 para Tottenham, neste domingo. Atual campeã da Premier League, a equipe de Manchester foi a Londres e viu o atacante sul-coreano Son Heung-min garantir a vitória para os donos da casa no início do segundo tempo (minuto 55).

O gol do sul-coreano surgiu em contra-ataque iniciado pelo meia brasileiro Lucas Moura, que passou para o holandês Bergwijn. O meia lançou em profundidade para Son, que driblou o zagueiro Aké para em seguida finalizar com perfeição de esquerda. Os "Spurs" jogaram diante da própria torcida sem o atacante Harry Kane, que estaria se transferindo para o adversário desta rodada, o Manchester City.

Na outra partida deste domingo, o West Ham atuou fora de casa e derrotou o Newcastle por 4 a 2. Balançaram as redes para a equipe visitante o lateral Aaron Cresswell (no minuto 18), o lateral argelino Said Benrahma (53), volante tcheco Tomas Soucek (64) e o atacante Michail Antonio (minuto 67), que igualou o recorde de 47 gols do italiano Paolo Di Canio (1999 a 2003), como maior artilheiro do time na Premier League.

Já para os anfitriões, marcaram o atacante Callum Wilson (5) e o lateral Jacob Murphy (41).